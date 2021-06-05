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Эстония открывает границы для 24 европейских стран

  5   0 05.06.2021, 12:32 | Новости, Мир
Эстония открывает границы для 24 европейских стран

Эстония открывает границы для стран Европы. С 7 июня въезд без ограничений разрешен уже из 24 государств.

Об этом пишет Turist.delfi.

Согласно действующим правилам, карантин по прибытии нужно соблюдать при возвращении из стран, где уровень заболеваемости более 150 случаев на 100 тысяч человек.

С 7 мая по 13 июня 2021 года без ограничений в Эстонию можно приехать из 20 стран: Германии, Испании, Италии, Чехии, Австрии, Великобритании, Венгрии, Румынии, Болгарии, Словакии, Польши, Португалии, Ирландии, Финляндии, Исландии, Норвегии, Мальты, Монако, Сан-Марино, Лихтенштейна, Швейцарии, Хорватии, Люксембурга, Франции.

В то же время, в Литве, Латвии, Бельгии, Дании, Швеции, Нидерландах Греции и Словении превышен уровень заболеваемости.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. На данный момент в этот список входят Австралия, Израиль, Южная Корея, Сингапур, Руанда и Новая Зеландия. По прибытии из Таиланда нужно соблюдать 10-дневную самоизоляцию.

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