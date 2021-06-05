Малиновский: В Серии А есть футболисты сильнее, чем Роналду

Украинец выделил игрока, который, по его мнению, сильнее именитого португальца.

Украинский полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, кого считает самым сильным игроком в Серии А, против которого он играл.

Малиновский сразу заявил, что это не Роналду, и выделил другого игрока, которого журналист Виктор Вацко, бравший интервью у Руслана, назвал "неожиданным выбором".

"Самый сильный футболист, против которого я играл в Серии А? Тяжело сказать, но я Роналду не скажу сразу же. Действительно, есть намного сильнее футболисты в Серии А, чем Роналду.

Я могу сказать, самый сильный, с кем я играл. Это Муриэль, он невероятный футболист. Я думаю, если бы все у него было немного по-другому, он бы играл в командах типо "Барселоны" и "Реала".

Что я имею ввиду? Ну, может, если бы он был более серьезным. Он такой - он душа раздевалки, всегда улыбается, шутит, веселый всегда. Он музыку ставит в раздевалке, латиноамериканские свои песни, танцевальные.

Кто все же самый сильный, против кого я играл? Мне очень нравится Зелинский из "Наполи". Я думаю, это очень сильный футболист. Очень тяжело против него играть - он мобильный, двуногий, техничный, делает хороший объем, умный футболист.

Много таким футболистов можно назвать, но мне лично нравится Зелинский", - рассказал Малиновский в интервью YouTube-каналу Вацко Live.

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