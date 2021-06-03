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NASA готовит две миссии по изучению Венеры

  7   0 03.06.2021, 20:09 | Новости, Мир
NASA готовит две миссии по изучению Венеры

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о планах запустить две миссии к Венере с 2028 по 2030 год. Это первое возвращение НАСА на Венеру за более чем 30 лет. Специалисты управления намерены изучить атмосферу и геологические особенности так называемой сестринской планеты Земли, пишет Reuters.

На каждую из миссий DAVINCI+  и VERITAS будет выделено около 500 миллионов долларов.

По заявлению НАСА, DАVINCI+ исследует атмосферу Венеры, которая состоит в основном из углекислого газа и азота. А также узнает о существовании в прошлом океанов на этой планете. VERITAS картирует поверхность Венеры, чтобы лучше изучить ее геологическую историю.

По словам Билла Нельсона, нового главы NASA, эти две миссии откроют правду, которая скрывается за облаками горячего и сурового мира Венеры.

Вторая планета от Солнца, Венера похожа по структуре на Землю, но при этом меньше ее и горячее. Над мрачным ландшафтом Венеры находится густая токсичная атмосфера. Температура планеты достигает 471 градуса по Цельсию (при такой можно плавить свинец).

Исследователи считают, что на Венере когда-то были океаны, пригодные для жизни, прежде чем неизвестные силы вызвали на планете экстремальный парниковый эффект.

Цель новых миссий - понять, как Венера стала адом, при том, что у нее есть столько схожего с Землей, написали специалисты НАСА на сайте управления.

Последнюю миссию НАСА к Венере осуществил в 1990 году космический корабль Magellan. Он пробыл на орбите планеты четыре года, составив первую глобальную карту ее поверхности.

DAVINCI + расшифровывается как Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry and Imaging. VERITAS: Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography и Spectroscopy.

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