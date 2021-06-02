В Ізраїлі обрали нового президента

Одинадцятим президентом Ізраїлю став син шостого президента держави, Голова Єврейського агентства зі зв'язків з діаспорою та питань репатріації Іцхак Герцог.

Про це повідомляють The Times of Israel, інформує НВ.

Він набрав 87 зі 120 голосів Кнесету, що є верховним органом влади Ізраїлю.

Герцог стане наступником Реувена Рівліна, термін каденції якого закінчується 9 липня.

У своїй першій промові після обрання Герцог сказав, що має намір «наводити мости» всередині ізраїльського суспільства і з єврейською діаспорою, заохочувати підприємництво, «боротися з антисемітизмом і ненавистю до Ізраїлю» і «захищати основи демократії».

Президента Ізраїлю обирають строком на сім років. Повноваження президента обмежуються помилуванням ув'язнених, прийняттям вірчих грамот послів і призначенням представників для формування уряду.

"Вечірні Вісті"