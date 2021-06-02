Українські десантники беруть участь в міжнародних навчаннях "Сейбер Гардіан –2021" в Угорщині. ФОТО

Українські десантники беруть участь в багатонаціональних навчаннях в Угорщині Сейбер Гардіан -2021.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, українські військові вийшли в район виконання завдання і закріпилися, за легендою, на бойових позиціях. Перекрили всі можливі підходи противника інженерними загородженнями, замаскували бойову техніку і облаштували основні і запасні позиції, виставили патрулі і спостережні пости, організували взаємодію зі штабом батальйону Bluefor, інформує UAINFO.org.

Під час навчань почалися перші "бойові зіткнення". Поблизу одного зі спостережних пунктів був виявлений дозор Opfor.

Почався "бій"", під час якого супротивник внаслідок значних втрат був змушений відступити. Наші військовослужбовці залишилися в повному складі.

На позиції українських десантників висунувся підрозділ противника з чотирьох бойових машин піхоти М-113.

Протягом декількох хвилин вогнем гранатометів і стрілецької зброї всі машини та особовий склад противника були знищені. За легендою, українські війська втратили одну одиницю бойової техніки, перекриваючи шляхи відступу противнику.

Завдяки ефективній взаємодії з вищим штабом, командуванням "Bluefor" до місця зіткнення для можливої допомоги було оперативно спрямовано резерв з підтримкою авіації. Але український десант впорався самостійно.

Україну в багатонаціональних навчаннях Сейбер Гардіан - 2021 представляє ротна тактична група 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюка 95-ї окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмової військ ЗС України.

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