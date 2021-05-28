The Mirror: Американские подводные лодки обнаружили НЛО. ВИДЕО

Военно-морской флот США зафиксировал загадочный "быстро движущийся объект", который нырнул под воду. Как пишет The Mirror, пока объяснение явлению эксперты не смогли найти, сообщает Корреспондент, информирует UAINFO.org.

Неопознанные объекты зафиксировали с помощью гидролокаторов. Время и место инцидента не уточняются.

Отметим, что информация появилась через неделю после публикации видео, на котором военные заметили некий черный объект рядом с кораблем USS Omaha.

Как пишет The Mirror, Пентагон подтвердил, что видео сняли в 2019 году. Кадры попали в сеть на фоне официального расследования оборонного ведомства США об НЛО, отчет по которому должны представить Конгрессу в июне.