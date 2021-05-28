Жінка виграла $1 млн в лотерею. Викинутий квиток знайшли в сміттєвому баку і повернули їй в магазині

Мешканка штату Массачусетс виграла один мільйон доларів в національну лотерею. Переможниця викинула виграшний квиток в сміття, але їй його повернули.

Леа Роуз Фьега купила квиток лотереї штату Массачусет Diamond Millions за $30 і поспішно подряпала срібне покриття, після чого викинула його в сміття, інформує UAINFO.org з посиланням на НВ.

Однак, викинутий квиток насправді коштував $1 млн, і він пролежав в сміттєвому баку 10 днів, поки його не знайшов 30-річний Абхі Шах, син власників магазину.

Шах помітив, що один з лотерейних номерів на цьому квитку був не повністю помітним, і повернув його власниці.

«Він прийшов до мене в офіс і сказав: "Мої мама і тато хотіли б вас бачити". Я відповіла, що працюю, а він заперечив і попросив приїхати. Я була в повному здивуванні, я плакала і обіймала їх», - заявила переможниця, якій повернули виграшний квиток.

Батьки Шаха отримали бонус в $10 тис. від лотерейної комісії за продаж квитка, а Фьега наполягла на тому, щоб виплатити їм додаткову суму в знак подяки.

Нагадаємо, кілька тижнів тому канадець Джордж Барбер зірвав джекпот національної лотереї Lotto Max розміром $5 млн.

Переможець заявив, що витратить виграні гроші на відпустку, ремонт будинку і пожертвування благодійним організаціям.

З 2009 року жителі Онтаріо виграли більше $6 млрд в лотерею Lotto Max, враховуючи 84 джекпоти і 624 призи Maxmillions на території провінції.

Один квиток Lotto Max коштує $5, а розіграші лотереї проводяться щовівторка і щоп'ятниці.