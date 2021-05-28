NEXTA обнародовала расследование о Лукашенко: его семья обогатилась на контрабанде сигарет

В Беларуси представили вторую часть расследования о самопровозглашенном президенте Александре Лукашенко "Золотое дно 2: в тени диктатора". Журналисты утверждают, что контрабанда сигарет - основной метод обогащения семьи политика.

Оппозиционный Telegram-канал NEXTA, чьего основателя Романа Протасевича с девушкой задержали в Минске после принудительной посадки самолета, опубликовал фильм о Лукашенко на YouTube, информирует UAINFO.org.

Отмечается, что в работе раскрыли особенности белорусской "социальной модели", как Лукашенко сделал из Беларуси страну-прокладку, назвали имена "избранных" из ближайшего окружения президента, которым он якобы позволяет обогащаться за счет белорусов.

"Эксклюзивные документы, подтверждающие коррупционные связи Лукашенко и его семьи - от санкций больше не уйдёт никто", - говорится в описании к видео.

Обозреватель