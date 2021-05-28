Ребров претендует на пост главного тренера Тоттенхэма

Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров является одним из кандидатов на должность главного тренера Тоттенхэма.

Как сообщает Tuttomercatoweb, лондонский клуб рассматривает украинца в качестве альтернативного варианта, пишет Корреспондент.

"Шпоры" рассчитывают вернуть на эту должность Маурисио Почеттино, но если переговоры ни к чему не приведут, то клуб рассмотрит вариант с Ребровым, который хочет уйти из Ференцвароша.

Стоит отметить, что во времена своей игровой карьеры Ребров провел два сезона в Тоттенхэме - с 2000 по 2002 годы.