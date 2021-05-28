Керівник Microsoft: 1984 рік Орвелла може настати вже у 2024-му

Президент компанії Microsoft Бред Сміт заявив, що життя, описане у книзі Джорджа Орвелла "1984", може стати реальністю вже у 2024 році.

Це станеться, якщо законодавці не захистять нас від штучного інтелекту, сказав він в інтерв'ю програмі BBC "Панорама"/

У програмі досліджувалася тема дедалі ширшого застосування штучного інтелекту Китаєм для спостереження за своїми громадянами.

Є побоювання, що провідна роль держави у сфері штучного інтелекту загрожує демократії.

"Якщо ми не ухвалимо закони, які захищатимуть громадськість у майбутньому, то виявимо, що технології стрімко розвиваються, і наздогнати їх буде дуже важко", - сказав Сміт.

"Мені постійно згадуються уроки Джорджа Оруелла з його книги "1984". Насправді ця історія... була про уряд, який завжди міг бачити й чути все, що роблять і говорять всі", - каже Сміт.

"Цього не сталося у 1984 році, але якщо ми не будемо обережними, це може статися у 2024 році".

Китайський штучний інтелект

Сміт додав, що в деяких частинах світу реальність усе більше наздоганяє наукову фантастику.

Китай прагне до 2030 року стати світовим лідером у сфері штучного інтелекту, і багато хто вважає, що його можливості виходять далеко за можливості ЄС.

У 2019 році Китай обійшов США за кількістю патентів, отриманих академічними установами на інновації у сфері штучного інтелекту.

Згідно з дослідженням Comparitech, 54% з 770 мільйонів камер відеонагляду у світі встановлені у Китаї

Ерік Шмідт, колишній гендиректор Google, а нині представник Комісії національної безпеки США зі штучного інтелекту, попередив, що перемога над Китаєм у цій сфері є необхідною.

"Ми перебуваємо у стані геополітичного стратегічного конфлікту з Китаєм, - сказав він. - Шлях до перемоги - об'єднати наші ресурси, щоб розробити національні та глобальні стратегії перемоги демократій у сфері штучного інтелекту. Якщо цього не зробити, на нас чекає майбутнє, в якому нам нав'яжуть інші цінності".

Доктор Лан Сюе, консультант китайського уряду, вважає, що розпізнавання облич може виявитися "надзвичайно корисним".

"Китай дійсно досяг великого прогресу в розвитку технологій, - каже він. - США вважають це загрозою і хочуть розпочати війну проти технологій".

Хоча Китай відчутно відрізняється від західного світу своїми цінностями та політикою, китайське бачення світу - "це не конвергенція, а співіснування", вважає доктор Кею Цин, доцентка Лондонської школи економіки.

"Китай не прагне експортувати свої цінності", - твердить вона.

Проєкт Maven

Ерік Шмідт став радником Пентагону у 2016 році, зберігши при цьому посади виконавчого директора Alphabet - материнської компанії Google.

У наступні роки Google уклала контракт з Пентагоном, дозволивши йому використовувати деякі зі своїх технологій розпізнавання зображень в рамках військових проєктів.

Проєкт Maven застосовував машинне навчання, аби розрізняти людей та предмети на відео, знятих з дронів.

"У той час Maven був способом замінити людське око автоматичним зором для відеозаписів з дронів, які використовувалися в різноманітних конфліктах в арабських країнах", - каже Шмідт.

"Я вважав, що використання цієї технології - позитивний чинник для національної безпеки і хороше партнерство для Google".

"Кров на руках"

Проте низка працівників Google розкритикували проєкт Maven і звільнилися.

"Google не має брати участь у військовому бізнесі, - вважає інженер-програміст Лора Нолан, яка звільнилася у 2018 році, коли дізналася про те, чим саме займається Google в проєкті Maven.

"Мені здавалося, що в мене руки у крові", - додає вона.

Нолан твердить, що цю технологію в майбутньому можна буде використовувати в системах наведення.

Google спершу заявила, що штучний інтелект буде використовуватися Пентагоном лише у невоєнних цілях, а у червні 2018 року залишила проєкт.

Шмідт каже, що вважає корисними технології, які можуть допомогти військовим ухвалювати правильні рішення.

Змагання інтелектів

Міністерство оборони США тим часом продовжує шукати партнерів у Кремнієвій долині, прагнучи виграти глобальні перегони озброєнь штучного інтелекту.

Сет Моултон, голова Цільової групи США з питань майбутнього оборони, закликає технологічні компанії підтримати військових.

"Усе зводиться до того, що це перегони, це змагання, і ми беремо в них участь. Чи збираєтеся ви допомогти нам виграти ці перегони? Чи станете нашими супротивниками? У Китаї немає такої системи правління, як у нас. Чи може змагання у сфері штучного інтелекту призвести до конфлікту з Китаєм? Цілком".

Доктор Сюе погоджується, що вірогідність конфлікту існує, хоча він і не є неминучим.

Але для того, щоб цього не сталося, США та Китай мають дійсно співпрацювати, вважає він.