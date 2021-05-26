Мучили п'ять днів: над вчителькою з Мінська жахливо знущалися силовики через коментар в соцмережі

Правлячий в Білорусі режим переслідує навіть тих, хто намагається висловити невдоволення в соцмережах.

Про такий випадок виданню «ГОРДОН» розповів керівник білоруської служби «Радые Свабода» Олександр Лукашук, інформує UAINFO.org.

«Нещодавно ми робили детальний репортаж про вчительку з Мінська, яка вже знаходиться на пенсії. У її будинок приїхали о 7.00 вісім співробітників міліції з Могильова. Серед них було два полковника. Понад півроку тому ця жінка залишила коментар під повідомленням про те, як міліція била людей. Вона написала всього одне слово: „Тварь“. Воно не відноситься до розряду заборонених або сильно образливих», — повідомив журналіст.

Проте, одного слова в соцмережах було досить, щоб вивезти жінку в інше місто і п'ять днів знущатися над нею.

«Жінку затримали, посадили в машину і відвезли за 200 км від будинку в Могильов. П'ять днів над нею знущалися — змушували догола роздягатися, її ображали. В камері, де тримали жінку, не було ні матраців, ні подушок, і весь час горіло світло. Коли за нею поїхав син, у нього конфіскували машину. через п'ять днів жінку повернули до Мінська і сказали, що тепер її будуть судити. І це за лише одне слово «, — підкреслив Лукашук.

За словами керівника «Радые Свабода», зараз білоруські спецслужби активно шерстять соціальні мережі в пошуках обурених.

«Предметом особливої уваги спецслужб стали вже не стільки новини, відео або аналітика, скільки поведінка аудиторії — лайки, коментарі … Величезний апарат… докладно вивчає, хто і що пише», — додав Лукашук.

Нагадаємо, після президентських виборів в Білорусі в серпні 2020 року незадоволені результатами виборів громадяни вийшли на вулиці на акції протесту. Вуличні марші були жорстко розігнані силовиками. Як відзначають очевидці, особливо лютували силовики в Мінську.