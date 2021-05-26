Лукашенко обвинил Украину в отказе принять борт Ryanair

Самопровозглашённый президент Республики Беларусь заявил, что Украина отказалась принять самолет Ryanair после информации о возможном теракте. Об этом белорусский диктатор заявил во время выступления перед парламентом, передает "СБ. Беларусь сегодня", информирует UAINFO.org.

По словам самопровозглашённого президента, самолет не приняли ни в Киеве, ни во Львове, ни в Вильнюсе, ни в Варшаве. Именно поэтому борт посадили в аэропорту "Минск", убеждает Лукашенко.

"Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке: ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности? Или кому-то все-таки очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске?" - комментирует ситуацию диктатор.