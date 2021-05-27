В Киеве мужчина набил тату с логотипом магазина на лице ради iPhone 12. ФОТО

В Киеве смельчак решился набить татуировку на лице с логотипом магазина в обмен на новый iPhone 12.

Всего татуировки сделали девять человек, пять из которых — сотрудники компании.

Об этом говорится на официальном портале магазина техники, информирует UAINFO.org.

Смельчака зовут Вадим Породко. Мужчина сделал татуировку с логотипом киевского магазина техники на лице, а в обмен получит новый смартфон iPhone 12 и пожизненный статус VIP-клиента.

По случаю открытия магазина проходила акция для смелых людей, которым уже исполнилось 18 лет. Им предложили сделать татуировки с логотипом магазина в обмен на ценные подарки.

Всего в Киеве нашлось 9 смельчаков, пять из которых — сотрудники магазина. Им сделали татуировки по эскизам известных тату-мастеров. И в магазине отметили Вадима Породко, который решился на рисунок на своем лице в обмен на iPhone.

"Отдельно хочется выделить смельчака Вадима Породко, который сделал татуировку с нашим логотипом на лице. Благодаря своему смелому поступку он выиграл iPhone 12, стал новым лицом нашего бренда и получил пожизненный статус VIP-клиента", — говорится в сообщении.