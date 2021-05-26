Ученые предрекли катастрофическое извержение самого большого вулкана на Земле

Американские ученые спрогнозировали, что вскоре произойдет извержение вулкана Мауна-Лоа, который находится на Гавайях, и что оно будет иметь катастрофические последствия. Об этом говорится в исследовании специалистов, опубликованном в научном журнале Phys.Org, пишет Корреспондент.

По данным экспертов, в настоящее время под щитовым вулканом Мауна-Лоа происходит накопление магмы. Выход ее на поверхность может вызвать мощное землетрясение и "катастрофическое извержение".

Указано, что исследователи наблюдают за движением поверхности земли вблизи вулкана с 2014 года. В последние годы было зафиксировано смещение поверхности под восточным флангом вулкана, тогда как на противоположном фланге все было спокойно.

Как утверждают авторы статьи, это указывает на вероятность землетрясения силой около 6 баллов и извержения.

"Если приток магмы продолжится, то извержение вполне вероятно. Мы продолжаем наблюдение", - говорится в материале.

Мауна-Лоа является крупнейшим активным вулканом Земли. Его извержения оставляют очень мало времени для эвакуации из-за быстрого течения потоков лавы. В 1950 году после землетрясения магнитудой 6,3 и последовавшим извержением лава достигла берега за три часа.

Корреспондент