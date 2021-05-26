Помилку виявили через чотири дні: чоловікові у клініці ампутували здорову ногу

В Австрії лікарі випадково ампутували пацієнтові не ту ногу: замість лівої видалили праву, здорову.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву клініки. Сам пацієнт спочатку помилки не помітив через своє самопочуття, інформує UAINFO.org з посиланням на Факти.

Перед операцією лікар помітив ступню пацієнта стрілкою. Він намагався уточнити у хворого заздалегідь, на який саме нозі слід робити операцію, але мова літнього чоловіка була обмеженою. Лікар все одно провів операцію.

Фатальну помилку помітили лише через чотири дні при зміні пов'язки.

У заяві клініки Фрайштадт йдеться, що 82-річний пацієнт страждає від багатьох хвороб. Операцію йому зробили 18 травня.

«Ми повинні з'ясувати, як могла статися ця помилка. Я хотів би публічно вибачитися», — заявив медичний директор клініки Норберт Фріч на прес-конференції.

Пацієнту запропонували психологічну допомогу. Йому мають зробити ще одну операцію — ампутувати ліву ногу від середини стегна, що мали зробити раніше. Операцію планують провести найближчими днями, проте згода пацієнта ще не отримана.

Лікарня Фрайштадт подала скаргу у прокуратуру.