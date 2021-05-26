Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

22:05

Лукашенко обвинил Украину в отказе принять борт Ryanair

21:02

Помилку виявили через чотири дні: чоловікові у клініці ампутували здорову ногу

20:01

Ученые предрекли катастрофическое извержение самого большого вулкана на Земле

19:05

Аня Тейлор-Джой зіграла головну роль у шокуючому трилері "Минулої ночі у Сохо". Дивіться трейлер

18:00

Фурса: Даже для бородатых мужиков с бомбами, которые ведут религиозные войны, белорусский диктатор кажется историческим пережитком

17:07

Полиция в США выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона

16:06

Лукашенко впервые прокомментировал посадку самолета Ryanair и обозвал Протасевича "террористом и под*нком"

15:00

Как заманивают на военную службу в "ДНР" и ЛНР"? – Бутусов

14:04

"Дивився на мене як на ікону". Руслана Писанка розповіла про знайомство з чоловіком і про причини відмови від спільних дітей. ВІДЕО

13:05

Американські науковці назвали два ковід-симптоми, при яких потрібно негайно викликати "швидку"

12:10

Влада ігнорує думку народу, лише референдум здатен зупинити розпродаж землі, – експерт

12:01

Помер Вільям Шекспір – перший в світі чоловік, якому зробили щеплення від коронавірусу

11:29

В Україну прибула перша партія вакцини Pfizer, закуплена за кошти держбюджету. ФОТО, ВІДЕО

10:59

"Чудовий день, щоб з'явитися на світ, Стефаніє!". Сергій Притула втретє став батьком. ФОТО

10:30

Забруднена радіацією вода з окупованих територій може потрапити в Азовське море

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Помилку виявили через чотири дні: чоловікові у клініці ампутували здорову ногу

  8   0 26.05.2021, 21:02 | Новости, Происшествия
Помилку виявили через чотири дні: чоловікові у клініці ампутували здорову ногу

В Австрії лікарі випадково ампутували пацієнтові не ту ногу: замість лівої видалили праву, здорову.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву клініки. Сам пацієнт спочатку помилки не помітив через своє самопочуття, інформує UAINFO.org з посиланням на Факти.

Перед операцією лікар помітив ступню пацієнта стрілкою. Він намагався уточнити у хворого заздалегідь, на який саме нозі слід робити операцію, але мова літнього чоловіка була обмеженою. Лікар все одно провів операцію.

Фатальну помилку помітили лише через чотири дні при зміні пов'язки.

У заяві клініки Фрайштадт йдеться, що 82-річний пацієнт страждає від багатьох хвороб. Операцію йому зробили 18 травня.

«Ми повинні з'ясувати, як могла статися ця помилка. Я хотів би публічно вибачитися», — заявив медичний директор клініки Норберт Фріч на прес-конференції.

Пацієнту запропонували психологічну допомогу. Йому мають зробити ще одну операцію — ампутувати ліву ногу від середини стегна, що мали зробити раніше. Операцію планують провести найближчими днями, проте згода пацієнта ще не отримана.

Лікарня Фрайштадт подала скаргу у прокуратуру.

Факти

Лента статей

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2021 (679)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)
Декабрь 2020 (743)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]