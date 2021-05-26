Аня Тейлор-Джой зіграла головну роль у шокуючому трилері "Минулої ночі у Сохо". Дивіться трейлер

Аня Тейлор-Джой у шокуючому трилері! Містична історія занурює у вишукану атмосферу Лондона 60-х років. Молода дівчина, яка пристрасно захоплюється модою і дизайном, потрапляє в омріяне місто. Згодом вона розуміє, що навколишня реальність перетворюється на моторошне дійство... Жахлива правда вирине назовні та покаже справжні обличчя людей довкола, пише UAINFO.org.

Режисер: ЕДҐАР РАЙТ («На драйві», «Кінець світу»).

У ролях: Аня Тейлор-Джой («Спліт», «Емма», «Нові мутанти»), Метт Сміт (серіали «Доктор Хто», «Корона»), Томасін Маккензі («Кролик Джоджо»).

Старт в Україні: 28.10.2021