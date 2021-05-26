Фурса: Даже для бородатых мужиков с бомбами, которые ведут религиозные войны, белорусский диктатор кажется историческим пережитком

"Хамас заявил, что Лукашенко не понимает в какое время он живет. После того, как он попытался приплести их к своему воздушному пиратству. Даже для бородатых мужиков с бомбами, которые ведут религиозные войны, белорусский диктатор кажется каким-то историческим пережитком", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет инвестиционный банкир Сергей Фурса, информирует UAINFO.org.

"Что такое неудачник? Это когда ты на конкурсе неудачников занимаешь последнее место. Лукашенко только-только стал террористом, а его считают недостойным даже сами террористы. Говорят, что он недостоин сидеть с ними на одном квадратном километре. И его место возле... Путина. Террористический буллинг. Обидно, наверное.

А 30% украинцев считают, что Лукашенко лучший из всех президентов. Террорист-неудачник, узурпатор и сошедший с ума диктатор считается идеальным правителем для огромного числа наших граждан и некоторых депутатов. Эти люди, говорящие о братских народах, поддерживают не народ, а узурпатора, который взял этот народ в заложники.

И эти люди тоже застряли в другой исторической эпохе. В советском союзе. Беда в том, что они голосуют и тянут нас всех туда.

Хорошо, что их всего 30% и они никогда не будут в большинстве.

Хотя у нас своих террористов хватает. Террористов-популистов, держащих в заложниках страну годами. И не важно, мамы они или бабушки, дяди или тети. Ради своей власти они готовы оставлять страну в бедности. Ради своей коррупционной ренты они годами сдерживают развитие страны. И тут они очень часто объединялись с лукашенко-фанатами и оказывались в большинстве. Очень часто. Именно благодаря им разрыв между Украиной и Польшей сейчас так велик. Не такой, конечно, как между Лукашенко и белорусскими Айтишниками, но слишком большой.

Хорошо, что мы научились отбрасывать русский мир. Плохо, что мы еще не научились бороться с нашими родными террористами-популистами и страна остается у них в заложниках", - завершает Фурса.