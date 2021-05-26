Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

20:01

Ученые предрекли катастрофическое извержение самого большого вулкана на Земле

19:05

Аня Тейлор-Джой зіграла головну роль у шокуючому трилері "Минулої ночі у Сохо". Дивіться трейлер

18:00

Фурса: Даже для бородатых мужиков с бомбами, которые ведут религиозные войны, белорусский диктатор кажется историческим пережитком

17:07

Полиция в США выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона

16:06

Лукашенко впервые прокомментировал посадку самолета Ryanair и обозвал Протасевича "террористом и под*нком"

15:00

Как заманивают на военную службу в "ДНР" и ЛНР"? – Бутусов

14:04

"Дивився на мене як на ікону". Руслана Писанка розповіла про знайомство з чоловіком і про причини відмови від спільних дітей. ВІДЕО

13:05

Американські науковці назвали два ковід-симптоми, при яких потрібно негайно викликати "швидку"

12:10

Влада ігнорує думку народу, лише референдум здатен зупинити розпродаж землі, – експерт

12:01

Помер Вільям Шекспір – перший в світі чоловік, якому зробили щеплення від коронавірусу

11:29

В Україну прибула перша партія вакцини Pfizer, закуплена за кошти держбюджету. ФОТО, ВІДЕО

10:59

"Чудовий день, щоб з'явитися на світ, Стефаніє!". Сергій Притула втретє став батьком. ФОТО

10:30

Забруднена радіацією вода з окупованих територій може потрапити в Азовське море

09:57

Тело умершего в колонии белорусского активиста отдали семье с забинтованной головой. Причиной смерти назвали остановку сердца. 18+

09:00

Поблизу Авдіївки ворожий снайпер поранив українського бійця

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Фурса: Даже для бородатых мужиков с бомбами, которые ведут религиозные войны, белорусский диктатор кажется историческим пережитком

  6   0 26.05.2021, 18:00 | Новости, Мир
Фурса: Даже для бородатых мужиков с бомбами, которые ведут религиозные войны, белорусский диктатор кажется историческим пережитком

"Хамас заявил, что Лукашенко не понимает в какое время он живет. После того, как он попытался приплести их к своему воздушному пиратству. Даже для бородатых мужиков с бомбами, которые ведут религиозные войны, белорусский диктатор кажется каким-то историческим пережитком", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет инвестиционный банкир Сергей Фурса, информирует UAINFO.org

"Что такое неудачник? Это когда ты на конкурсе неудачников занимаешь последнее место. Лукашенко только-только стал террористом, а его считают недостойным даже сами террористы. Говорят, что он недостоин сидеть с ними на одном квадратном километре. И его место возле... Путина. Террористический буллинг. Обидно, наверное.

А 30% украинцев считают, что Лукашенко лучший из всех президентов. Террорист-неудачник, узурпатор и сошедший с ума диктатор считается идеальным правителем для огромного числа наших граждан и некоторых депутатов. Эти люди, говорящие о братских народах, поддерживают не народ, а узурпатора, который взял этот народ в заложники.

И эти люди тоже застряли в другой исторической эпохе. В советском союзе. Беда в том, что они голосуют и тянут нас всех туда.

Хорошо, что их всего 30% и они никогда не будут в большинстве.

Хотя у нас своих террористов хватает. Террористов-популистов, держащих в заложниках страну годами. И не важно, мамы они или бабушки, дяди или тети. Ради своей власти они готовы оставлять страну в бедности. Ради своей коррупционной ренты они годами сдерживают развитие страны. И тут они очень часто объединялись с лукашенко-фанатами и оказывались в большинстве. Очень часто. Именно благодаря им разрыв между Украиной и Польшей сейчас так велик. Не такой, конечно, как между Лукашенко и белорусскими Айтишниками, но слишком большой.

Хорошо, что мы научились отбрасывать русский мир. Плохо, что мы еще не научились бороться с нашими родными террористами-популистами и страна остается у них в заложниках", - завершает Фурса.

Лента статей

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2021 (679)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)
Декабрь 2020 (743)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]