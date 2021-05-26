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Полиция в США выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона

  5   0 26.05.2021, 17:07 | Новости, Культура
Полиция в США выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона

Полиция американского штата Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест певца Мэрилина Мэнсона, сообщает BBC, пишет Лига. Новости.

Мэнсону предъявляют два обвинения в насилии против видеооператора во время концерта в Гилфорде в 2019 году. В полиции подчеркнули, что предполагаемые нападения "не носили сексуального характера".

Полиция утверждает, что Мэнсон и его агенты знали о возможной выдаче ордера на арест, но не предприняли попыток ответить на обвинения.

Каждое из нападений может повлечь тюремное заключение на срок менее года и штраф до $2000. Мэнсон пока не прокомментировал ситуацию.

Ранее в мае стало известно, что бывшая помощница певца Эшли Уолтерс подала иск против него с обвинениями в сексуальном насилии. Менеджеры Мэнсона категорически отвергают обвинения.

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