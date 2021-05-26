Лукашенко впервые прокомментировал посадку самолета Ryanair и обозвал Протасевича "террористом и под*нком"

Информация о том, что самолет Ryanair заминировали, поступила из Швейцарии. В этом убеждает белорусский диктатор Александр Лукашенко во время выступления в парламенте, передает TUT.by, пишет ZN.

"Самолет развернули у БелАЕС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?" - высказался Лукашенко.

По словам диктатора, посадка самолета в аэропорту "Минск" была законной, так как это помогло защитить людей, находившихся на борту, по всем международным стандартам.

По словам Лукашенко, потом была еще серия сообщений о минировании из польских IP-адресов. Диктатор также отметил, что на борту среди пассажиров был террорист, о чем знали далеко за пределами Беларуси - речь шла именно о журналисте Романе Протасевиче, которого задержали.

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что задержанный журналист, основатель NEXTA Роман Протасевич работал на иностранные спецслужбы и является террористом, пишет Обозреватель.

Об этом он сказал в своем обращении в среду, 26 мая, комментируя перехват самолета Ryanair и его вынужденную посадку в Минске.

"Пусть западные защитники ответят: на какое спецслужбы работали двое задержанных? Кто платил подонку, который убивал людей в братской Украине?", - говорил он.

Также Лукашенко сказал, в самолете находился террорист (Протасевич - Ред) и об этом якобы знали далеко за пределами Беларуси.