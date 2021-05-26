Помер Вільям Шекспір – перший в світі чоловік, якому зробили щеплення від коронавірусу

У віці 81 року помер британець Вільям Шекспір - тезко легендарного поета і драматурга. Він був першим у світі чоловіком, якому зробили щеплення схваленої ВООЗ вакциною від коронавірусу. 8 грудня 2020 року йому ввели Pfizer / BioNTech в медичному центрі при Університеті Ковентрі.

Як повідомляє Бі-бі-сі, першою людиною в світі, якій зробили щеплення, була землячка Вільяма (якого близькі називали Біллом) - 90-річна Маргарет Кінан. Вона вакцинувалася в цій же лікарні та випередила його на кілька хвилин,.

Причиною смерті Шекспіра стали ускладнення хвороби, не пов'язаної з COVID-19. Він помер в тому ж медцентрі, де й робив щеплення.

"Вечірні Вісті"