В Україну прибула перша партія вакцини Pfizer, закуплена за кошти держбюджету. ФОТО, ВІДЕО

В Україну прибула перша партія вакцини Pfizer / фото УНІАН / Віталій Саєнко

В Україну доставлено першу партію вакцини Comirnaty американсько-німецького виробництва компаній Pfizer/BioNTech, яка закуплена за кошти державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, о 10:01 літак з вакцинами приземлився в міжнародному аеропорту "Київ" ім. Сікорського (Жуляни) з Варшави (Польща).

Генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ України Роман Родина на брифінгу сказав, що сьогодні доставлено 117 тис. доз вакцини, а завтра очікується ще 50 тис.

Таким чином, усього 167 тис. доз буде доставлено до кінця тижня.

Доставленою вакциною щеплюватимуть освітян, медиків, представників силових структур.

Розвантаження вакцин Pfizer в аеропорту Київ

Нагадаємо, 6 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна уклала договір з Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

У травні стало відомо, що поставки в Україну вакцини компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі - до 20 мільйонів доз.

Окремо Україна отримує вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX. Так, 16 квітня в Україну надійшла перша партія вакцини Pfizer - 117 тисяч доз - в рамках цієї ініціативи COVAX, а 18 травня прибуло ще 122 тис. 850 доз цієї вакцини.

Вакцина від Pfizer/BioNTech під назвою Comirnaty дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Цю вакцину вводять внутрішньом'язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у три тижні.

"Вечірні Вісті"