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Влада ігнорує думку народу, лише референдум здатен зупинити розпродаж землі, – експерт

  6   0 26.05.2021, 12:10 | Новости, Политика
Влада ігнорує думку народу, лише референдум здатен зупинити розпродаж землі, – експерт

Питання продажу землі є конституційним, тому потребує врахування думки народу. Референдум, який допомагає організовувати команда Тимошенко, - це можливість вплинути на владу. Для цього необхідне всенародне об'єднання: політичних сил, громадських організацій, ініціатив, фермерських асоціацій та молодіжних спілок.

Про це у своєму блозі на «Цензор.НЕТ» пише відомий політолог Віталій Кулик, інформує UAINFO.org

На його переконання, минулого тижня відбулися дві визначальні події, які формуватимуть порядок денний на найближчий час в Україні - це підписання президентом закону 2194 про зміни до Земельного кодексу, а також збори ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму проти продажу землі, які було організовано фермерськими й аграрними асоціаціями та профспілками за підтримки партії «Батьківщина».

«Всі можливі методи парламентської боротьби із земельною аферою вже вичерпані, й ми це бачили протягом останніх місяців в стінах Верховної Ради. За відміну Великої Земельної Афери у сесійному залі воювала винятково «Батьківщина». Іншим політсилам та їхнім спонсорам дерибан української землі вигідний і бажаний», - нагадав експерт.

Політолог констатував - на Банковій не хочуть чути критичні зауваження щодо моделі земельного ринку, який запроваджують в Україні. А тому настає час продемонструвати готовність українців до реального народовладдя.

«Не зважаючи на пропагандистську кампанію, владі не вдалося змінити думку українців. Абсолютна більшість, 64%, проти запровадження ринку землі. Ще більше українців - 79% - проти продажу землі іноземцям. Хоча в законах, ухвалених під тиском Зеленського, зняті усі обмеження на володіння землі іноземцями, а іноземні банки прямо допущені до отримання землі через механізм застави», - наводить дані нещодавнього соціологічного опитування групи «Рейтинг» Віталій Кулик.

За його словами, влада прискорює грабунок села, але зростає і спротив цій антинародній політиці. Це підтверджує, зокрема, і майже 20 тисяч охочих взяти участь в ініціативній групі «земельного референдуму».

«Мені імпонує той факт, що «Батьківщина» підготувалася до старту референдуму технологічно. Майже в кожному населеному пункті створено ініціативні групи по збору необхідних трьох мільйонів підписів. Підписи досить швидко можна зібрати, враховуючи 77% підтримки громадянами ідеї проведення референдуму щодо продажу землі», - вважає він.

Однак, політолог передбачає, що майбутня кампанія з організації референдуму потребуватиме об'єднання всіх активних патріотичних сил та готовності до вуличних протестів як відповідь на протидію влади в проведенні волевиявлення.

«Сама кампанія проти відкриття ринку землі потребує тактичного союзу с різними протестними ініціативами (антитарифний рух, ФОПи, профспілки, страйкоми тощо). Без вуличної протестної активності референдум може не отримати бажаного ефекту. Про порушення права на землю, про несправедливість та свавілля влади мають взнати в кожному селі. Справа референдуму має стати особистою справою кожного українця», - підсумовує Кулик.

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