Bloomberg: Беларусь бросает вызов Западу

Даже по беларусским стандартам то, что Александр Лукашенко по сути дела захватил самолет, следовавший из одной европейской столицы в другую, чтобы арестовать оппозиционного журналиста, - это акт непомерного безрассудства.

Многие детали до сих пор неизвестны, в том числе роль России в произошедшем (если она, конечно, участвовала). Однако один вывод очевиден: поимка диссидента в небе в нарушение всех международных правил авиаперевозок может создать прецедент для более крупных авторитарных государств, включая Китай. Одних «выражений обеспокоенности» со стороны Европы и других западных стран тут не хватит.

С августа прошлого года Лукашенко борется за выживание своего режима, подобного советскому. Тогда, в августе, неправдоподобные заявления о том, что он в очередной (шестой) раз победил на выборах, набрав подавляющее количество голосов, вызвали массовые уличные протесты. Демонстрации и забастовки были встречены жестокими разгонами и арестами. Частично благодаря благожелательному подходу Москвы к Беларуси этот бывший председатель колхоза сумел, несмотря на все усилия своих критиков, удержаться. Он до сих пор затыкает рты оппозиционерам и усиливает свою хватку. Вот взять хотя бы прошедшую неделю: долгое время завоевывавший популярность белорусский оппозиционный новостной сайт Tut.by перестал работать, а власти завели против него уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Тем не менее, вынуждать пассажирский рейс Ryanair, следовавший маршрутом из одной страны НАТО в другую (из Греции в Литву), чтобы снять с него диссидента - это резкая эскалация. Путин испытывал Джо Байдена наращиванием военной силы на границе с Украиной в апреле, а Беларусь пошла дальше. Европейские страны и США потребовали объяснений относительно состоявшейся в воскресенье вынужденной посадки. Вряд ли они их получат, Брюсселю нужно воспользоваться запланированным на эту неделю саммитом лидеров Евросоюза, чтобы дать быстрый и мощный ответ на такой прямой вызов.

Лукашенко из опасности только для своего народа превратился в международную угрозу, считает Найджел Гулд-Дэвис (Nigel Gould-Davies), сотрудник Международного института стратегических исследований и бывший посол Великобритании в Беларуси. Этот шаг подрывает все оставшиеся доводы о том, что сдержанность западной дипломатии в отношениях с Минском может побудить Лукашенко действовать более конструктивно.

Произошедший случай выглядит как голливудский художественный вымысел. Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс со 170 пассажирами на борту, был вынужденно перенаправлен всего за несколько минут до выхода из воздушного пространства Белоруссии, якобы из-за находящейся на борту бомбы. Вместо того, чтобы проследовать к месту назначения, которое было ближе, рейс в сопровождении военного самолета, оснащенного ракетами класса «воздух-воздух», был направлен в Минск. После посадки власти арестовали находившегося на борту известного журналиста Романа Протасевича, бывшего главного редактора новостного Telegram-канала Nexta, ключевого независимого новостного источника в стране.

Несмотря на спектакль с досмотром багажа и служебными собаками, немедленное задержание 26-летнего Протасевича не оставило никаких сомнений в истинной цели Минска. По словам лидера оппозиции Светланы Тихановской, бывшему главреду Telegram-канала Nexta грозит уголовное обвинение и даже смертная казнь.

Обнадеживает, что мощь незамедлительного словесного ответа Европы намного превысила обычное ритуальное заламывание рук без конкретных действий. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен сказала, что это «возмутительное и незаконное» поведение будет иметь «последствия». И какими же они могут быть?

Учитывая вечные проблемы с тем, чтобы все 27 стран ЕС согласились с санкциями, расширение существующий ограничений в отношении Белоруссии, вероятно, быстро не произойдет. Мария Рохова (Maryia Rohava), эксперт по вопросам Беларуси из Университета Осло, разумно предлагает связать с этим инцидентом особое наказание и потребовать незамедлительно восстановить статус-кво. Мысль заключается в том, чтобы объявить белорусское воздушное пространство небезопасным, а также в том, чтобы Запад ввел ограничения в отношении национального перевозчика Белавиа до тех пор, пока Лукашенко не предоставит объяснений, а Протасевич и его девушка (её также задержали) не окажутся на свободе.

Существует множество способов пойти дальше. Существующие европейские санкции включают эмбарго на продажу Беларуси вооружения, визовый запрет и заморозку активов для вовлеченных в эту историю лиц и компаний. Этого совершенно недостаточно. Следующим шагом можно расширить этот список лиц и включить в него важные государственные компании: например, Беларуськалий, один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, который приносит значительную часть национального дохода.

Всё это связано с определенными трудностями. К примеру, как отделить Беларусь от санкций в отношении России, без чьей помощи возмутительные действия Минска, вероятно, были бы невозможны. Ведь вот в чем загвоздка: более жесткие меры могут поспособствовать ускорению того, что Москва скрытно захватит Белоруссию. Однако подчинение России вряд ли понравится Минску, оно вызовет ссору, так что Брюсселю и Вашингтону не следует бояться такого развития событий. Помочь могут позитивные меры, к примеру, поддержка независимых СМИ и гражданского общества в Беларуси.

На данный момент вынужденная посадка Боинга 737-800 - это слишком возмутительный шаг для того, чтобы его просто проигнорировать. Если Беларусь может делать подобное без особых последствий, то почему что-то такое не может совершить Россия, чья территория обширней, а обойти её сложнее? Почему Китай не может повторить такое? Ведь он уже показал, что способен добраться до других стран, чтобы вернуть диссидентов, а новый Закон о национальной безопасности Гонконга, в конце концов, применим ко всем, даже гражданам других стран.

Западу нужно четко показать, что таких действия неприемлемы.

Клара Феррейра Маркес, Bloomberg