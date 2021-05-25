Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

18:06

Bloomberg: Беларусь бросает вызов Западу

17:00

Каждый третий украинец останется без пенсии

16:01

Борщовий набір суттєво "додав у ціні" через несприятливі погодні умови, – експерти

14:59

В Мали произошел новый государственный переворот

14:45

Вскрылась ложь Сергея Куюна и Нефтегазовой ассоциации: Международная лаборатория подтвердила качество топлива БРСМ 

14:01

Бабченко: Лукашенко получил свой "Боинг". Что нас ждет дальше?

13:02

Обнародован список чиновников, которым грозит выселение из Конча-Заспы и Пущи-Водицы: от Кучмы до Лавриновича

12:10

"У него сломан нос, а на лице – пудра": отец Протасевича уверен, что его сына пытали (видео)

10:56

У Малайзії зіткнулися потяги метро, понад 200 людей постраждали. Це перша така аварія за 23 роки (відео)

09:59

ХАМАС уличило Лукашенко во лжи: террористическое палестинское движение отрицает причастность к "минированию" самолета Ryanair

09:00

Санкції США щодо компаній РФ через "Північний потік-2" – для "відводу очей", а мета проекту – геополітика і дерибан грошей, – фахівець з нафтогазового ринку

00:30

Приватбанк массово блокирует карточки клиентам после актуализации их данных

23:59

ВВС: З'явився додаток, що дозволить вам контролювати життя інших за гроші

23:27

WP: Лукашенко должен дорого заплатить за инцидент с самолетом Ryanair

21:05

Запровадження з 1 липня ринку землі є пострілом у незалежність України, – Томич

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Bloomberg: Беларусь бросает вызов Западу

  1   0 25.05.2021, 18:06 | Новости, Мир
Bloomberg: Беларусь бросает вызов Западу

Даже по беларусским стандартам то, что Александр Лукашенко по сути дела захватил самолет, следовавший из одной европейской столицы в другую, чтобы арестовать оппозиционного журналиста, - это акт непомерного безрассудства.

Многие детали до сих пор неизвестны, в том числе роль России в произошедшем (если она, конечно, участвовала). Однако один вывод очевиден: поимка диссидента в небе в нарушение всех международных правил авиаперевозок может создать прецедент для более крупных авторитарных государств, включая Китай. Одних «выражений обеспокоенности» со стороны Европы и других западных стран тут не хватит.

С августа прошлого года Лукашенко борется за выживание своего режима, подобного советскому. Тогда, в августе, неправдоподобные заявления о том, что он в очередной (шестой) раз победил на выборах, набрав подавляющее количество голосов, вызвали массовые уличные протесты. Демонстрации и забастовки были встречены жестокими разгонами и арестами. Частично благодаря благожелательному подходу Москвы к Беларуси этот бывший председатель колхоза сумел, несмотря на все усилия своих критиков, удержаться. Он до сих пор затыкает рты оппозиционерам и усиливает свою хватку. Вот взять хотя бы прошедшую неделю: долгое время завоевывавший популярность белорусский оппозиционный новостной сайт Tut.by перестал работать, а власти завели против него уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Тем не менее, вынуждать пассажирский рейс Ryanair, следовавший маршрутом из одной страны НАТО в другую (из Греции в Литву), чтобы снять с него диссидента - это резкая эскалация. Путин испытывал Джо Байдена наращиванием военной силы на границе с Украиной в апреле, а Беларусь пошла дальше. Европейские страны и США потребовали объяснений относительно состоявшейся в воскресенье вынужденной посадки. Вряд ли они их получат, Брюсселю нужно воспользоваться запланированным на эту неделю саммитом лидеров Евросоюза, чтобы дать быстрый и мощный ответ на такой прямой вызов.

Лукашенко из опасности только для своего народа превратился в международную угрозу, считает Найджел Гулд-Дэвис (Nigel Gould-Davies), сотрудник Международного института стратегических исследований и бывший посол Великобритании в Беларуси. Этот шаг подрывает все оставшиеся доводы о том, что сдержанность западной дипломатии в отношениях с Минском может побудить Лукашенко действовать более конструктивно.

Произошедший случай выглядит как голливудский художественный вымысел. Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс со 170 пассажирами на борту, был вынужденно перенаправлен всего за несколько минут до выхода из воздушного пространства Белоруссии, якобы из-за находящейся на борту бомбы. Вместо того, чтобы проследовать к месту назначения, которое было ближе, рейс в сопровождении военного самолета, оснащенного ракетами класса «воздух-воздух», был направлен в Минск. После посадки власти арестовали находившегося на борту известного журналиста Романа Протасевича, бывшего главного редактора новостного Telegram-канала Nexta, ключевого независимого новостного источника в стране.

Несмотря на спектакль с досмотром багажа и служебными собаками, немедленное задержание 26-летнего Протасевича не оставило никаких сомнений в истинной цели Минска. По словам лидера оппозиции Светланы Тихановской, бывшему главреду Telegram-канала Nexta грозит уголовное обвинение и даже смертная казнь.

Обнадеживает, что мощь незамедлительного словесного ответа Европы намного превысила обычное ритуальное заламывание рук без конкретных действий. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен сказала, что это «возмутительное и незаконное» поведение будет иметь «последствия». И какими же они могут быть?

Учитывая вечные проблемы с тем, чтобы все 27 стран ЕС согласились с санкциями, расширение существующий ограничений в отношении Белоруссии, вероятно, быстро не произойдет. Мария Рохова (Maryia Rohava), эксперт по вопросам Беларуси из Университета Осло, разумно предлагает связать с этим инцидентом особое наказание и потребовать незамедлительно восстановить статус-кво. Мысль заключается в том, чтобы объявить белорусское воздушное пространство небезопасным, а также в том, чтобы Запад ввел ограничения в отношении национального перевозчика Белавиа до тех пор, пока Лукашенко не предоставит объяснений, а Протасевич и его девушка (её также задержали) не окажутся на свободе.

Существует множество способов пойти дальше. Существующие европейские санкции включают эмбарго на продажу Беларуси вооружения, визовый запрет и заморозку активов для вовлеченных в эту историю лиц и компаний. Этого совершенно недостаточно. Следующим шагом можно расширить этот список лиц и включить в него важные государственные компании: например, Беларуськалий, один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, который приносит значительную часть национального дохода.

Всё это связано с определенными трудностями. К примеру, как отделить Беларусь от санкций в отношении России, без чьей помощи возмутительные действия Минска, вероятно, были бы невозможны. Ведь вот в чем загвоздка: более жесткие меры могут поспособствовать ускорению того, что Москва скрытно захватит Белоруссию. Однако подчинение России вряд ли понравится Минску, оно вызовет ссору, так что Брюсселю и Вашингтону не следует бояться такого развития событий. Помочь могут позитивные меры, к примеру, поддержка независимых СМИ и гражданского общества в Беларуси.

На данный момент вынужденная посадка Боинга 737-800 - это слишком возмутительный шаг для того, чтобы его просто проигнорировать. Если Беларусь может делать подобное без особых последствий, то почему что-то такое не может совершить Россия, чья территория обширней, а обойти её сложнее? Почему Китай не может повторить такое? Ведь он уже показал, что способен добраться до других стран, чтобы вернуть диссидентов, а новый Закон о национальной безопасности Гонконга, в конце концов, применим ко всем, даже гражданам других стран.

Западу нужно четко показать, что таких действия неприемлемы.

Клара Феррейра Маркес, Bloomberg

Лента статей

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2021 (658)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)
Декабрь 2020 (743)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]