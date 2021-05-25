Каждый третий украинец останется без пенсии

В Украине уже в 2045 году, если не поменять действующую пенсионную систему, лишь 70% людей в возрасте 60 лет смогут получать пенсии. Остальные (почти каждый третий) из-за нехватки стажа останется без выплат.

Такой прогноз для Украины составил Всемирный банк, передает пресс-служба Минсоцполитики.

Так, старший экономист Всемирного банка Алексей Случинский пояснил: если ничего не менять, будет не только падать размер пенсии (до 20% от зарплаты к 2045 году), но и сокращаться число тех, кто не заработал на пенсию (до 30% к 2045 году).

Обозреватель