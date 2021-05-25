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"У него сломан нос, а на лице – пудра": отец Протасевича уверен, что его сына пытали (видео)

  73   0 25.05.2021, 12:10 | Новости, Мир
"У него сломан нос, а на лице – пудра": отец Протасевича уверен, что его сына пытали (видео)

Роман Протасевич очень нервничает на видео / скриншот из видео

Сломанный нос и признание под принуждением - к таким выводам пришел отец задержанного в Беларуси Романа Протасевича после просмотра видео, которое было опубликовано на белорусском телевидении.

Такое мнение Дмитрий Протасевич высказал в интервью REUTERS, информирует УНИАН.

«Вероятно, у него сломан нос, потому что его форма изменилась, и на нем много пудры. Вся левая сторона его лица покрыта пудрой», - сказал Протасевич старший.

Также он обращает внимание, что на видеозаписи Роман очень нервничает.

«Это не его слова, это не его интонация речи. Он ведет себя очень сдержанно, и вы можете видеть, что он нервничает», - сказал Протасевич о своем сыне. «И это не его пачка сигарет на столе - он их не курит. Так что я думаю, что его заставили», - отметил Дмитрий Протасевич.

Также он подчеркивает, что его сын не может признаться в создании массовых беспорядков, потому что он просто не делал ничего подобного».

При этом отец Протасевича отметил жесткую реакцию Евросоюза на задержание журналиста.

«Мы удивлены, что судьба одного человека очень много значит, что она ценна для Европейского Союза. Это то, что потеряно в Беларуси», - сказал Дмитрий Протасевич.

«Я думаю, что произошедшее было актом мести, чтобы просветить других: посмотрите, что мы можем сделать», - сказал он. «То, что происходит, - это полное безумие». 

Отец Протасевича считает, что тот говорит в видеообращении после избиения

Напомним, в видеообращении задержанный оппозиционер и бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Протасевич заявил, что находится в минском СИЗО номер один и якобы никакой угрозы его жизни нет. В то же время он сообщил, что сотрудничает со следствием по обвинению, которые ему предъявляет действующая власть.  

 

Напомним, 23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный досмотр. 

После посадки власти страны задержали учредителя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.  

УНИАН

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