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Обнародован список чиновников, которым грозит выселение из Конча-Заспы и Пущи-Водицы: от Кучмы до Лавриновича

  25   0 25.05.2021, 13:02 | Новости, Политика
Обнародован список чиновников, которым грозит выселение из Конча-Заспы и Пущи-Водицы: от Кучмы до Лавриновича

В резиденциях Конча-Заспы и Пущи-Водицы проживают около 250 бывших и действующих чиновников. Среди них также есть те, кто работал во времена президентства Виктора Януковича.

Список обнародовало издание Liga.net, информирует UAINFO.org. Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал аудит и установление перечня лиц, проживающих там.

Так, в Конча-Заспе по состоянию на 18 мая живут примерно 200 чиновников.

Среди известных:

  • первый заместитель секретаря СНБО и бывший замглавы МИД Руслан Демченко,

  • бывший премьер-министр Валерий Пустовойтенко,

  • бывший министр экономики и экс-секретарь СНБО Анатолий Кинах,

  • бывший мэр Киева Александр Омельченко,

  • бывший министр аграрной политики Юрий Мельник,

  • бывший спикер Верховной Рады Владимир Литвин,

  • бывший министр юстиции Александр Лавринович,

  • бывший президент Украины Леонид Кучма,

  • бывший спикер Верховной Рады Александр Мороз.

Список чиновников в Конча-Заспе.

В Пуще-Водице, также по данным на 18 мая, проживает около 50 арендаторов.

Список чиновников в Пуще-Водице.

Обозреватель

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