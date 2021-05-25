Обнародован список чиновников, которым грозит выселение из Конча-Заспы и Пущи-Водицы: от Кучмы до Лавриновича

В резиденциях Конча-Заспы и Пущи-Водицы проживают около 250 бывших и действующих чиновников. Среди них также есть те, кто работал во времена президентства Виктора Януковича.

Список обнародовало издание Liga.net, информирует UAINFO.org. Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал аудит и установление перечня лиц, проживающих там.

Так, в Конча-Заспе по состоянию на 18 мая живут примерно 200 чиновников.

Среди известных:

первый заместитель секретаря СНБО и бывший замглавы МИД Руслан Демченко,

бывший премьер-министр Валерий Пустовойтенко,

бывший министр экономики и экс-секретарь СНБО Анатолий Кинах,

бывший мэр Киева Александр Омельченко,

бывший министр аграрной политики Юрий Мельник,

бывший спикер Верховной Рады Владимир Литвин,

бывший министр юстиции Александр Лавринович,

бывший президент Украины Леонид Кучма,

бывший спикер Верховной Рады Александр Мороз.

В Пуще-Водице, также по данным на 18 мая, проживает около 50 арендаторов.

Обозреватель