Обнародован список чиновников, которым грозит выселение из Конча-Заспы и Пущи-Водицы: от Кучмы до Лавриновича

В резиденциях Конча-Заспы и Пущи-Водицы проживают около 250 бывших и действующих чиновников. Среди них также есть те, кто работал во времена президентства Виктора Януковича.
Список обнародовало издание Liga.net, информирует UAINFO.org. Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал аудит и установление перечня лиц, проживающих там.
Так, в Конча-Заспе по состоянию на 18 мая живут примерно 200 чиновников.
Среди известных:
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первый заместитель секретаря СНБО и бывший замглавы МИД Руслан Демченко,
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бывший премьер-министр Валерий Пустовойтенко,
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бывший министр экономики и экс-секретарь СНБО Анатолий Кинах,
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бывший мэр Киева Александр Омельченко,
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бывший министр аграрной политики Юрий Мельник,
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бывший спикер Верховной Рады Владимир Литвин,
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бывший министр юстиции Александр Лавринович,
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бывший президент Украины Леонид Кучма,
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бывший спикер Верховной Рады Александр Мороз.
В Пуще-Водице, также по данным на 18 мая, проживает около 50 арендаторов.