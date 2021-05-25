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В Мали произошел новый государственный переворот

  6   0 25.05.2021, 14:59 | Новости, Мир
В Мали произошел новый государственный переворот

В Мали военнослужащие арестовали временного президента страны Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую военную базу Кати вблизи столицы страны Бамако, пишет Корреспондент.

При этом источник агентства указал, что президентская гвардия отказалась защитить президента, позволив военным увезти его. Переворот произошел после того, как в Мали было сформировано новое правительство взамен переходного кабмина, ушедшего в отставку 14 мая. В новом кабинете министров военные возглавят министерства обороны, безопасности, территориального управления и национального примирения. 

Временный лидер страны Мали Ба Ндао в понедельник подписал указ о назначении состава нового переходного правительства. В него вошли 25 министров. Глава предыдущего правительства Моктар Уан сохранил пост премьер-министра.

Напомним, 18 августа военные в Мали устроили мятеж, в результате которого были арестованы президент и премьер-министр страны.

Корреспондент

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