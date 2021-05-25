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Вскрылась ложь Сергея Куюна и Нефтегазовой ассоциации: Международная лаборатория подтвердила качество топлива БРСМ 

  10   0 25.05.2021, 14:45 | Новости, Экономика
Вскрылась ложь Сергея Куюна и Нефтегазовой ассоциации: Международная лаборатория подтвердила качество топлива БРСМ 

Международная лаборатория раскрыла ложь медиа-вымогателя Сергея Куюна и Нефтегазовой ассоциации Украины: топливо БРСМ соответствует всем международным стандартам качества и не содержит незаконных примесей. 

Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования качества топлива на сетевых АЗС страны, информирует From-ua.com.

Напомним, ранее Сергей Куюн, его Консалтинговая группа «А-95» и Нефтегазовая ассоциация обвинили БРСМ в продаже «бодяги» с добавлением запрещенного монометиланилина (ММА). Инициированное Союзом потребителей Украины исследование опровергло эту ложь. Специалисты признанного мирового лидера инспекционных услуг SGS взяли образцы ДП и бензина марки «А-95» семи АЗС: ОККО, БРСМ, SOCAR, MOTTO, Авантаж 7, WOG, SUNOIL. Их исследовал «Инспекторат Украина» - подразделение международного Bureau Veritas, член Международной федерации независимых инспекционных агентств (IFIA). Анализ не выявил ММА ни в одном из образцов. Больше того, топливо БРСМ соответствует всем стандартам, имеет все необходимые документы и не вызвало вопросов проверяющих с точки зрения соотношения «цена-качество». 

Нефтегазовая ассоциация и Сергей Куюн, которые работают в интересах ОККО и получают миллионы от собственника этой сети - концерна «Галнафтогаз» - включили БРСМ в «пул бодяжников», чтобы дискредитировать и очернить репутацию среди потребителей. Как вспоминает главред журнала «НефтеРынок» Александр Сиренко, в такой же способ в 2013 году Куюн работал на Курченко и «мочил» «Укрнафту» и «Укртатнафту». В 2017 году под удар этой грязной кампании попала «Трейд Коммодити». «Сейчас мы видим атаку на БРСМ и других. В апреле уважаемый эксперт, который должен быть заряжен цифрами, зарядился чем-то другим и всем рассказывал о коллапсе на рынке дизтоплива и сжиженного газа в мае. Я не вижу дефицита этих продуктов. Эти вещи происходили синхронно с российскими СМИ. Нужно проанализировать, чем он занимается и кого обслуживает», - сказал Александр Сиренко. 

Вместе с тем исследование выявило проблемы у  MOTTO и SUNOIL. Тест на качество их бензин не прошел. Приводим ключевые показатели: 

  • Содержание серы в бензине(норма-небольше10мг/литр):МОТТО -21,1мг, SUNOIL-12,1мг.
  • Содержание бензола(норма не более1%):МОТТО -1,44%.
  • Содержание кислорода(норма до2,7%):МОТТО -12,17%, SUNOIL-6,24%.
  • Октановое число(норма95):МОТТО -92, SUNOIL-93,9.
  • Содержание МТБЕ(норма до15%):МОТТО -21,1%, SUNOIL-24,4%
  • Содержание токсичного метанола(норма до3%):МОТТО -16,5%, SUNOIL-3,6%. 

Аналогичная ситуация с дизельным топливом. У МОТТО содержание серы в 2 раза выше нормы, у SUNOIL - на 20%. Температура вспышки при допустимом минимуме 55 градусов у МОТТО - 45 градусов. «Это существенные нарушения, которые снижают качественные характеристики нефтепродуктов. Особенно в ситуации с МОТТО, когда количество метанола у них 16,5% при том, что в паспортах современных автомобилей указано: содержание спирта не может превышать 10%. Иначе производитель имеет право снять авто с гарантийных обязательств», - сказал исполнительный директор Международной академии стандартизации Олег Цильвик.  

From-ua.com

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