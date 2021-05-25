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Борщовий набір суттєво "додав у ціні" через несприятливі погодні умови, – експерти

  2   0 25.05.2021, 16:01 | Новости, Общество
Борщовий набір суттєво "додав у ціні" через несприятливі погодні умови, – експерти

Вартість борщового набору протягом квітня-травня суттєво зросла через неможливість аграріїв забезпечити ринок продукцією нового врожаю, причиною чому стали вкрай несприятливі погодні умови. Разом із тим, на овочевих базах запаси продукції суттєво скорочуються, що також впливає на здорожчання вартості "борщового набору".  

Про це в ефірі телеканалу сказав Денис Марчук, заступник очільника Всеукраїнської Аграрної Ради, передає UAINFO.org.

За словами експерта, за останні місяці зросла вартість майже всіх інгредієнтів борщового набору. Так, буряк і морква подорожчали на 63% (до 8 грн за 1 кг), цибуля та капуста - на 50% і нині коштують відповідно 7 грн і 7,5 грн за 1 кг. При цьому високі ціни будуть залишатись з місяць, бо цього року новий врожай затримується через гірші погодні умови. 

"Якщо ми говоримо, наприклад, про білокачанну капусту, то через те, що весна затягнулась, ми не бачимо пропозицій на українському ринку. В той час як минулого року в цей час вже з'являлась продукція нового врожаю із західної України", - сказав він і додав, що "за рахунок відсутності нової пропозиції по культурі ми маємо таку ситуацію".  

За словами експерта, аналогічна ситуація склалась із столовим буряком і цибулею. При цьому він зазначив, що попит на товар існує, але якісної продукції не достатньо.  

"Ті, хто мав можливість і створив умови для якісного збереження овочів - має можливість зараз дещо дорожче продати", - сказав він. 

Денис Марчук водночас прогнозує, що восени ціни не будуть нижчими у порівнянні із аналогічним періодом минулого року.  

"Причина цьому - ситуація із затяжною весною і високим рівнем інфляції, а також роль відіграло здорожчання енергоносіїв, що є великою складовою у виробництві продукції", - пояснив експерт.  

У свою чергу за словами аналітика Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Світлани Литвин, вартість інших інгредієнтів до кінця літа залишиться незмінною. 

"Якщо говорити про інші складові борщового набору, то найближчий період не варто очікувати зростання цін на м'ясо та сметану. Тому що всі здорожчання вже відбулись, і далі очікується лише стабілізація цін", - пояснила вона. 

UAINFO

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