Анна Маляр: Затримання Романа Протасевича – це виклик для цивільної авіації

"Сталась непересічна подія. Для тих хто ще не прочитав:у Мінську затримали колишнього головреда NEXTA за дуже цікавих обставин. Коли він летів літаком з Афін до Вільнюсу і літак пролітав над Білоруссю, надійшов сигнал про мінування літака. Літак екстрено посадили у Білорусі і затримали Романа Протасевича", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише юрист Анна Маляр, інформує UAINFO.org.

"Які висновки напрошуються:

- це виклик для цивільної авіації. Це не просто хуліганство білоруської влади, це пряме посягання на безпеку цивільної авіації. Тож, вкрай цікаво, як на це відреагує ІСАО - міжнародна організація цивільної авіації, що займається організацією і координацією міжнародного співробітництва держав у всіх аспектах діяльності цивільної авіації. Учасниками ІКАО є близько 190 держав в тому числі і Білорусь.

- тоталітарні лідери демократичними шляхами владу не віддають, а міжнародна ізоляція їх гарно мотивує на зміцнення режиму;

- білоруські спецслужби працюють зухвало та нахабно і з поставленою задачею впорались. Потенціал в них є. Тож, цей інструмент залякування і примусу ще продовжить режиму життя;

- як версія (гіпотеза) - в літаку знаходився працівник білоруських спецслужб, який і повідомив про можливе замінування. Тобто, треба завжди розуміти, що на борт літака може проникнути хто завгодно не лише на внутрішніх російських рейсах з Навальним, але будь-де і будь-коли;

- система перевірки багажу та пасажирів не дає 100% гарантії безпеки, залишається ще людський фактор, який неможливо відстежити через відеокамери. Тому, екіпаж допускає ймовірність потрапляння зброї, вибухівки на борт, мінування тощо;

- територію Білорусі літакам цивільної авіації краще оминати. Але список таких країн можна розширити. Бо цією ідеєю почнуть користуватись і якщо не вжити запобіжних заходів, то ситуація може повторитись в інших регіонах", - завершує Маляр.