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До появи коронавірусу. Вірусологи в Ухані важко хворіли ще у листопаді 2019 року — WSJ

  17   0 24.05.2021, 14:01 | Новости, Мир
До появи коронавірусу. Вірусологи в Ухані важко хворіли ще у листопаді 2019 року — WSJ

Як мінімум троє вчених з інституту вірусології в Ухані важко хворіли у листопаді 2019 року - ще до появи першої інформації про коронавірус, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на секретний звіт розвідки США.

Китайські вчені працювали в лабораторії, яка займається вивченням коронавірусів та інших патогенів, інформує НВ.

У листопаді вони звернулися до лікарів із симптомами, які одночасно були схожі і на ознаки COVID-19, і на звичайну сезонну ГРВІ, і лягли в лікарню.

Видання зазначає, що ця інформація може свідчити на користь гіпотези про штучне походження коронавірусу.

Доповідь розвідки з'явилась напередодні засідання директивного органу ВООЗ, на якому, як очікується, буде обговорюватися наступний етап розслідування походження COVID-19.

В середині січня 2021 роки команда з 13 експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) прибула до китайського міста Ухань, з якого почалося поширення коронавірусу, щоб провести власне розслідування про джерело інфекції.

Місія працювала в трьох напрямках: розслідувала зв'язок між поширенням вірусу і тваринним середовищем, вивчала характер поширення вірусу в Ухані і аналізувала проби навколишнього середовища. Основне питання, відповідь на яке шукає ВООЗ - чи мало захворювання COVID-19 більш ранню історію, ніж спалах в Ухані, і чи поширювався вірус до грудня 2019 року.

9 лютого співробітники ВООЗ провели з китайськими дослідниками спільну пресконференцію за підсумками чотиритижневої місії. Вчені прийшли до висновку, що Ухань міг бути не першим містом, де коронавірус SARS-CoV-2 передався людям, а популяція тварин, що стала джерелом вірусу, до сих пір не визначена. 

Однак пізніше, після повернення з Ухань, керівник експертної групи ВООЗ Петер Бен Ембарек дав нові коментарі щодо експедиції, які контрастують з його заявами на пресконференції.

Зокрема, він розповів, що вчені виявили ознаки того, що коронавірусний спалах у 2019 році був набагато більшим, ніж вважалося раніше.

Ембарек також заявляв, що команда Всесвітньої організації охорони здоров'я сподівається повернутися в Ухань і продовжити розслідування причин виникнення спалаху коронавірусу. У той же час він не назвав конкретних дат. Під час наступної поїздки дослідники сподіваються отримати доступ до банку донорської крові в Ухані.

Світова наукова спільнота скептично поставилася до інформації, озвученої під час пресконференції за підсумками поїздки ВООЗ в перший епіцентр пандемії. 

НВ

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