Бутусов: Ситуация на 87-м избирательном округе превратилась в полную клоунаду, с участием президента Украины, Центризбиркома и Верховного суда

"Ситуация на 87-м избирательном округе превратилась в полную клоунаду, с участием президента Украины, Центризбиркома и Верховного суда. Зеленский должен прекратить самодурство и согласиться на повторные выборы.

"Верховный суд 5 мая отказал в регистрации Центризбиркомом Слуге народа Вирастюку, поскольку он был избран в результате многочисленных нарушений. И надо было назначать перевыборы. Потому что какой бы одиозный ни был Шевченко, Вирастюк получил первое место с нарушениями, и суд это зафиксировал", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.

Но президент Зеленский решил топнуть ногой, и на пресс-конференции заявил, что верит в то, что на округе победил Вирастюк. Потому что результат Шевченко организовали бандиты, местная братва. И вот Центризбирком вопреки решению Верховного суда, которое обжалованию не подлежит, снова принял решение о регистрации Вирастюка. Верховный суд на этот трюк не прогнулся. И сегодня принял второе точно такое же решение, тоже окончательное, что Вирастюка регистрировать нельзя. Правовая новелла - для всех решение Верховного суда окончательное сразу после оглашения, но для Зеленского суд повторяет со второй попытки.

Конечно, ручной Центризбирком по отмашке с Банковой и третий раз может подать на регистрацию, но это же очень глупо выглядит, ну что это за демократические выборы, если Офис президента заставляет Центризбирком принимать незаконные решения в интересах своего кандидата?

Объявляйте перевыборы, приезжайте агитировать за Вирастюка, пусть приедет агитировать президент, присылайте своих депутатов, работайте с избирателями. Если за Шевченко работают бандиты, так используйте свою власть и пусть СБУ выдвигает подозрения и задерживает, в этом и есть задача СБУ. А не переписывать протоколы силами братвы в погонах", - завершает Бутусов.