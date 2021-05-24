З англійського замку викрали скарби – серед них золоті чотки королеви Шотландії Марії Стюарт

Невідомі проникли у замок Арундел, розташований в англійському графстві Західний Сассекс, та викрали частину експозиції - цінні історичні предмети з золота та срібла. Серед вкраденого - золоті чотки королеви Шотландії Марії Стюарт, з якими вона йшла на свою страту у 1587 році.

Загальна вартість викраденого, як повідомляє Daily Mail, становить близько 1,5 мільйона доларів, інформують Факти.

Чотки Марії Стюарт

Поліція приїхала за сигналом тривоги, але було запізно. Зламувачам вистачило кількох хвилин для того, щоб розбити вітрини та втекти зі здобиччю. Пізніше їх автомобіль було знайдено спаленим біля містечка Барлавінгтон. Ведеться розшук зловмисників і скарбів.

Замок Арундел заново відкрився для відвідувачів після локдауна 18 травня. Першим його власником був граф Шрусбері, Роджер Мотгомері - один з наближених Вільгельма Завойовника. З XV століття замок служив основною резиденцій герцогів Норфолків з роду Говардів.

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