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Лукашенко гвалтує свій народ на очах всього світу і буде нищити білоруське суспільство, доки матиме на це ресурси і відчуватиме, що це для нього безпечно, – правозахисник

  7   0 24.05.2021, 11:54 | Новости, Мир
Лукашенко гвалтує свій народ на очах всього світу і буде нищити білоруське суспільство, доки матиме на це ресурси і відчуватиме, що це для нього безпечно, – правозахисник

Лукашенко дуже цинічна людина. Він добре розуміє і використовує як слабкості свого народу, так і слабкості світового співтовариства. Власне, як Гітлер, прикладом якого він, не приховуючи цього, захоплювався.

Про це на власній сторінці у Facebook пише український правозахисник, журналіст Костянтин Реуцький, інформує UAINFO.org.

Він тупо гвалтує свій народ на очах всього світу. Лідери демократичних країн бачать цей гвалт, але ховають очі і продовжують вдавати, що нічого страшного не відбувається. Мовляв, ну а що такого, може, в них так прийнято, це не наша справа. І Лукашенко чудово відчуває їхній страх та небажання брати відповідальність за жорсткі рішення. І буде нищити білоруське суспільство, доки матиме на це ресурси і відчуватиме, що це для нього безпечно. І з огляду на нерішучість Заходу, можна передбачити, що наших сябрів, на жаль, чекає ще багато страждань. Лукашенко, як і Путін, як власне і Гітлер колись, маніакально прагне влади і зайде так далеко, як йому це дозволить світ. Від і Гітлера, і Путіна він відрізняється лише тим, що в нього менше ресурсів для здійснення своїх задумів.   

Але ми з вами даємо йому ці ресурси. Україна у великих обсягах закуповує у Лукашенка електроенергію, нафтопродукти та продукцію автопрому. Я не помилився, кажучи, що ми купуємо саме у Лукашенка, оскільки, на відміну від України з її багатьма політико-економічними центрами тяжіння, майже вся економіка Білорусі контролюється Лукашенком та його найближчим оточенням.

Кажучи про білоруськи державні підприємства, треба розуміти їх як власність самого Лукашенка. І це не літературний оберт, а гірка правда. І от ми скидуємося грошима (податки) щоб купувати продукцію з заводів диктатора, і забезпечуємо йому й надалі можливість годувати своїх сторожових псів. Які і надалі за наші з вами гроші будуть бити та страчувати без суду незгодних, викрадатимуть та катуватимуть десятки тисяч людей, ще тисячі людей кинуть у тюрми і сотні тисяч вичавлять з країни. МаЗівські автобуси та БелАЗівська спецтехніка - це кров та сльози білорусів. Купувати її аморально, користуватися нею ганебно.

Аргументи українських політиків та посадовців на виправдання відсутності економічних санкцій звучать, як "санкції вдарять по простим білорусам, страждань яких ми не хочемо". Впевнений, що ті західні політики та бізнесмени, які торгували із нацистською Німеччиною, виправдовували себе схожим чином. І продовжували підсилювати режим своїми інвестиціями. Які зрештою пішли на розбудову таборів смерті та найбільш криваву війну в історії людства. 

Причина відсутності економічних санкцій щодо режиму Лукашенка з боку України, як мені здається, набагато простіша - це геть не про піклування про простих білорусів, а гроші, які осідають у кишенях деяких політиків, дотичних до процесів прийняття рішень.

Наш обов'язок - змінити цю ситуацію і змусити український уряд припинити співпрацю з цим антилюдяним режимом.

Якщо ми проігноруємо цей обов'язок, оберемо не помічати страждань білоруського народу, то у нас не буде й морального права вимагати допомоги світового співтовариства у війні з Російською Федерацією, яка, як бачимо, поки що не збирається відмовлятися від своїх агресивних планів.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською. 

Костянтин РЕУЦЬКИЙ

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