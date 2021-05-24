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В Україні подорожчає електроенергія: скільки будемо платити

  15   0 24.05.2021, 11:04 | Новости, Экономика
В Україні подорожчає електроенергія: скільки будемо платити

В Кабінеті міністрів анонсували суттєве подорожчання електроенергії.

Як повідомляє ТСН, Кабмін планує підняти вартість кіловату для побутового споживача з 1 липня. Таким чином, нинішній тариф - 1,68 грн за кіловат-годину діятиме лише до кінця червня.

У кожній області тариф буде відрізнятися, наголошують в Міненерго. Наприклад, у Київській та Дніпропетровській областях ціна коливатиметься від 2,60 до 2,96 грн. Натомість в Івано-Франківській і Луганській областях - від 3,70 до 4 грн за кіловат.

Така диференція пов'язана з різним тарифом на розподіл: у Києві він найнижчий, а в Луганській області - найвищий.

Верховна Рада 13 квітня не підтримала повернення до пільгового тарифу на електроенергію. Йшлося про тариф на рівні 0,9 грн за кВт год. Також Рада відмовилася поновити пільгові 100 кВт год, у межах яких застосовуватиметься зазначений тариф.

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