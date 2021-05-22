В Калининграде мужчина справил нужду на мемориал (видео)

Следком РФ уже возбудил уголовное дело по статье о надругательстве над местами захоронения.

В российском Калининграде мужчина осквернил мемориал на братской могиле советским воинам в микрорайоне Чкаловск. Его удалось задержать, сообщил Следственный комитет РФ в субботу, 22 мая.

Накануне в ряде региональных Telegram-каналов появилась видеозапись, на которой мужчина справил нужду на мемориальном комплексе.

"Личность мужчины, осквернившего место воинского захоронения, в кратчайшие сроки установлена сотрудниками полиции. Им оказался 31-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. С ним в настоящее время работают следователи регионального управления Следственного комитета", - говорится в сообщении.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о надругательстве над местами захоронения (п."б" ч.2 ст.244 УК РФ).

В обнародованном видео мужчина в свое оправдание "попросил тысячу извинений".