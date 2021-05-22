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Польша купит партию ударных дронов у Турции

  5   0 22.05.2021, 17:36 | Новости, Мир
Польша купит партию ударных дронов у Турции

Соглашение на покупку беспилотников подпишут во время визита в Турцию польского президента Анджея Дуды.

Власти Польши приняли решение о покупке у Турции 24 ударных беспилотника, вооруженных противотанковыми ракетами. Об этом сказал министр обороны Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

"Это Bayraktar", - сказал он, пояснив, что это ударные БПЛА, "зарекомендовавшие себя в войнах на востоке" Европы и использовавшиеся на Ближнем Востоке.

"В армию поступит оружие, которое до сих пор не было на вооружении польских ВС, проверенное оружие, эффективное оружие, оружие, которое отпугивает агрессора", - отметил Блащак.

По его словам, соглашение на покупку дронов будет подписано во время начинающегося в понедельник визита в Турцию президента Польши Анджея Дуды.

"Первый комплект поступит в польскую армию через год, в 2022 году", - сказал министр, подчеркнув, что в рамках контракта республика получит также "логистический и учебный пакет".

korrespondent.net

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