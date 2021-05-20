CNBC: К 2100 году Мальдивы могут исчезнуть с лица земли

Министр окружающей среды Мальдивской республики Аминат Шауна заявила, что ее страна может исчезнуть с лица земли к концу нынешнего века. Острова, на которых расположено государство, окажутся под водой. Виной всему - изменение климата.

"Мы - самая уязвимая страна в мире. У нас нет более высокого места, куда можно было бы уйти", - сказала Шауна в эфире телеканала CNBC.

Так по данным ученых, к 2100 году уровень мирового океана поднимется на 1,1 м. А высота 80% из 1190 островов, которые составляют Мальдивы, не превышает 1 м над уровнем моря.

По словам министра, власти страны строят бетонные дамбы для защиты прибрежных районов, но больше они надеются на "глобальные меры, направленные на сокращение выброса парниковых газов".