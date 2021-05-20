Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

23:59

Літаюче таксі в Європі може почати возити пасажирів вже у 2024 році

23:00

Гривня на підйомі. Чому дешевшає долар і що буде з курсом валют

22:02

США заполонили мільярди цикад після 17 років сну. Наступного разу грандіозний Виводок Х очікують у 2038 році

21:00

CNBC: К 2100 году Мальдивы могут исчезнуть с лица земли

20:01

Александр Пономарев назвал условие успеха Go_A на "Евровидении 2021": "Конкурс – это своеобразное казино"

19:01

Зеленский все еще плохо играет роль президента. Он забронзовел и полюбил власть с ее кортежами, охраной, госдачей и гособеспечением – Береза

18:06

Готовьте успокоительное: стало известно, на сколько может подорожать проезд в столичном транспорте

17:05

В США назвали вероятную версию гибели туристов на перевале Дятлова

16:02

Сазонов: Недорогие россияне и любители "рюсського мира" на оккупированных территориях. Все, что сказала Скабеева в эфире – правда

15:00

Зеленський розповів про запланований парад на День Незалежності України

14:00

На Кінбурнській косі розквітло найбільше в Європі поле диких орхідей (відео)

13:45

Любченко став міністром економіки і віце-прем'єром: що про нього відомо

12:58

Принц Вільям отримав першу дозу щеплення проти ковіду

12:10

Більше не глава "Укравтодору". Рада призначила Кубракова міністром інфраструктури

12:00

"Вишитими речами мили машини" – Леся Воронюк розповіла, як змінилося ставлення до вишиванок

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

США заполонили мільярди цикад після 17 років сну. Наступного разу грандіозний Виводок Х очікують у 2038 році

  10   0 20.05.2021, 22:02 | Новости, Мир
США заполонили мільярди цикад після 17 років сну. Наступного разу грандіозний Виводок Х очікують у 2038 році

Після 17 років зимової сплячки під землею на східному узбережжі Америки з'явилися мільярди цикад, пише ВВС

Це характерний для регіону вид цикад із 13-ти та 17-річними життєвими циклами.

Цикад, які вилізли з-під землі навесні 2021 року, називають Виводком Х (Brood X). Вони 17 років харчувалися соком з коріння дерев.

На фото видно, як комахи знімають свою захисну оболонку, у якій перебували під час зимової сплячки. Вони з'явилися у 18 американських штатах, зокрема у Мічигані і Західній Вірджинії.

За розрахунками, з гектара землі вилізло 1,5 мільйонів комах, тобто загалом з'явилися десятки мільярдів цикад.

Цикади з Виводку X відомі неймовірним рівнем шуму, який вони створюють для того, аби привабити партнера і продовжити рід. Цей звук схожий на шум мотокосарки чи мотоцикла.

Тепер 4-5 тижнів деякі штати США будуть практично встелені килимом з цикад. Згодом для розмноження цикади вирушають в сади та ліси.

Після спарювання кожна самка відкладає сотні яєць на гілках дерев. Доросла самка помирає, а з яєць вилуплюються нові німфи цикад, які падають і зариваються в землю. На наступні 17 років.

Наступного разу грандіозний Виводок Х очікують у 2038 році.

Цикади є одними з небагатьох комах-довгожителів, хоча більшу частину життя проводять під землею.

Лента статей

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2021 (532)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)
Декабрь 2020 (743)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]