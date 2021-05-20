США заполонили мільярди цикад після 17 років сну. Наступного разу грандіозний Виводок Х очікують у 2038 році

Після 17 років зимової сплячки під землею на східному узбережжі Америки з'явилися мільярди цикад, пише ВВС

Це характерний для регіону вид цикад із 13-ти та 17-річними життєвими циклами.

Цикад, які вилізли з-під землі навесні 2021 року, називають Виводком Х (Brood X). Вони 17 років харчувалися соком з коріння дерев.

На фото видно, як комахи знімають свою захисну оболонку, у якій перебували під час зимової сплячки. Вони з'явилися у 18 американських штатах, зокрема у Мічигані і Західній Вірджинії.

За розрахунками, з гектара землі вилізло 1,5 мільйонів комах, тобто загалом з'явилися десятки мільярдів цикад.

Цикади з Виводку X відомі неймовірним рівнем шуму, який вони створюють для того, аби привабити партнера і продовжити рід. Цей звук схожий на шум мотокосарки чи мотоцикла.

Тепер 4-5 тижнів деякі штати США будуть практично встелені килимом з цикад. Згодом для розмноження цикади вирушають в сади та ліси.

Після спарювання кожна самка відкладає сотні яєць на гілках дерев. Доросла самка помирає, а з яєць вилуплюються нові німфи цикад, які падають і зариваються в землю. На наступні 17 років.

Наступного разу грандіозний Виводок Х очікують у 2038 році.

Цикади є одними з небагатьох комах-довгожителів, хоча більшу частину життя проводять під землею.