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Александр Пономарев назвал условие успеха Go_A на "Евровидении 2021": "Конкурс – это своеобразное казино"

  5   0 20.05.2021, 20:01 | Новости, Культура
Александр Пономарев назвал условие успеха Go_A на "Евровидении 2021": "Конкурс – это своеобразное казино"

Шансы на победу в песенном конкурсе Евровидение украинской группы Go_A во многом будут зависеть от того, какие треки прозвучат до и после выступления украинцев в финале. Трек в стиле рок имеет больше шансов на победу.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал народный артист Украины Александр Пономарев.

"Евровидение - как своеобразное казино. Когда много быстрых треков и появляется какая-то лирика, на нее больше обращают внимание. И наоборот - когда много лирики и появляется быстрая песня, то она имеет больше шансов на победу", - пояснил он.

В этом контексте артист напомнил, как в свое время победу на "Евровидении-2004" получила Руслана Лыжичко. "Когда выступала Руслана, у нее окружение было в основном медленное, лирическое. А она дала зажигалочку и вышла на первое место. Эти моменты очень важны", - отметил он.

Оценивая выступление Go_A в полуфинале, Пономарева сказал, что в целом оно было достойным. Но слишком строгое лицо после выступления солистки Екатерины Павленко, по его мнению, было не слишком уместным.

"Выступление было хорошее, они спели так, как они смогли. Само шоу, по-моему, неплохое. Я понимаю, что это такой стиль и так нужно было делать по задумке, но мне так хотелось сказать: "Улыбнись хотя бы в конце" . Она была достаточно суровой. Такая суровая, что вместо скворечников собачьи будки прибивает к деревьям. Это шутка. Но такой совет - когда все закончилось, улыбнись", - отметил артист.

По его прогнозам, больше всего шансов на победу будет иметь трек рокового направления. "Мне кажется, что, если кто-то споет "рокешник" или что-то более роковое, такой трек может потянуть на первое место. Я думаю, что итальянец (Дамиано Давид из группы Måneskin, - Ред.) в этом году выиграет. Он просто другой. Он не делает большую ставку на само шоу, а просто делает свое дело, выходит и работает. У него достаточно несложный рок, он может зайти как поп-рок", - пояснил Пономарев.

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