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На Галапагосах рухнула знаменитая Арка Дарвина

  15   0 18.05.2021, 19:59 | Новости, Мир
На Галапагосах рухнула знаменитая Арка Дарвина

 

На одном из Галапагосских островов разрушилось природное вулканическое образование, известное как Арка Дарвина. От него остались только два столба, сообщает ВВС News, пишет Корреспондент.

Как объяснили в Министерстве охраны окружающей среды Эквадора, это произошло из-за "естественной эрозии".

Арка Дарвина представляет собой вершину вулканической скалы, на сотни метров погруженной в океан. Она находится неподалеку от необитаемого скалистого острова Дарвина в Тихом океане и является одним из самых популярных мест в мире для дайверов.

Галапагосские острова лежат в 900 км к западу от побережья Эквадора и на них распространяется юрисдикция этой страны. На четырех крупнейших островах проживает около 30 тысячи человек.

Всего архипелаг состоит из 234 островов, островков и скал вулканического происхождения.

Арка и одноименный остров названы в честь британского ученого и натуралиста Чарльза Дарвина. Считается, что несколько недель, проведенных Дарвином на Галапагосских островах в сентябре 1835 года убедили его в правильности теории эволюции.

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