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Newsweek: В США создали огромную тайную армию

  3   0 18.05.2021, 19:09 | Новости, Мир
Newsweek: В США создали огромную тайную армию

В последние десятилетия Пентагон создал самую крупную тайную армию в истории, пишет американский Newsweek.

В этой армии насчитывается до 60 тысяч бойцов - это в десятки раз больше, чем подпольных агентов у ЦРУ.

Бойцы тайной армии зачастую работают под прикрытием, выполняя задания в военной или гражданской области, причем как в Соединенных Штатах, так и за рубежом.

Многие скрываются под маской частных компаний и действуют под вымышленными именами. С началом эпохи кибервойн отдельный штат сотрудников ведет деятельность в интернете, в том числе шпионскую. Именно в этом сами Соединенные Штаты обычно обвиняют Россию и Китай, отмечает Newsweek в своем эксклюзивном расследовании, которое стало результатом двухлетней работы.

Люди, задействованные в этой масштабной тайной деятельности, бросают вызов законам США, Женевским конвенциям и кодексу ведения войн в современном мире, пишет Newsweek.

На обслуживание тайной армии ежегодно тратится до 900 миллионов долларов. Ее солдаты действуют по всему миру, включая Ближний Восток, Африку и даже такие закрытые государства, как КНДР. Отдельные подразделения тайной армии ведут борьбу с террористами, у других основная задача - противостоять оппонентам США на международной арене, таким как Россия и Китай. Речь идет о конкуренции, кампаниях влияния и нанесении ущерба на уровне «ниже порога вооруженного конфликта».

 

 

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