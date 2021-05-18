Лавров объявил Арктику российской

Глава МИД России Сергей Лавров заявляет, что Арктика - это российская территория. Об этом он сказал, говоря о претензиях Норвегии из-за военной активности РФ в регионе, пишет Интерфакс, сообщает Корреспондент.

"Но всем прекрасно было давно известно, что это наша территория, это наша земля", - сказал он.

По его словам, Россия отвечает за то, чтобы арктическое побережье было безопасным, и все, что там делает РФ, абсолютно законно и легитимно.

"У нас возникают вопросы к таким нашим соседям как Норвегия, например, которая всячески пытается обосновать необходимость перехода НАТО в Арктику. В Рейкьявике на министерском заседании Арктического совета, конечно, будем об этом откровенно говорить", - сказал Лавров.

Также он предлагает активизировать диалог на уровне начальников генштабов восьми стран-членов Арктического совета.

По его словам, "этот механизм функционировал, но где-то лет семь назад наши западные коллеги решили его заморозить". "Но если вы решили заморозить - тогда не обижайтесь, что у нас нет диалога. Диалог-то не мы прекращали", - сказал Лавров.