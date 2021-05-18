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Кличко-старший бросил перчатку Зеленскому. Кличко-младший может стать опасным конкурентом Зеленского на президентских выборах – Бутусов

  13   0 18.05.2021, 15:01 | Новости, Политика
Кличко-старший бросил перчатку Зеленскому. Кличко-младший может стать опасным конкурентом Зеленского на президентских выборах – Бутусов

"Пожалуй, впервые Кличко за период своего мэрства открыто вступил в конфликт с самим президентом. К каким последствиям это может привести? Заявление Кличко - это ответ на 60 обысков правоохранительных органов по структурам мэрии и у друга мэра Артура Палатного", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.    

"Масштабные действия правоохранителей в мэрии не привели к каким-либо арестам и предъявлению подозрений. По такому же сценарию в прошлом году СБУ "кошмарила" первого зама Кличко Паворозника, которого вначале обвинили в получении взятки, а спустя год следствия тихо и молча сняли все обвинения.

Конечно, в столичной власти коррупция есть - ведь недаром Кличко отдал Слугам народа целый ряд важных доходных структур - например, департамент благоустройства, ведающий мафами. Но Офис президента настолько тесно внедрился в киевскую власть, что разоблачить кого-либо в мэрии не выйдя на себя самих Слуги народа не могут. Поэтому разборки с мэрией не могут не рассматриваться вне политического контекста.

Рейтинг президента на фоне нарастающего развала власти держится на двух факторах - аниматорских талантах "кварталовцев" и отсутствии рейтинговой альтернативы Зеленскому. В условиях нашего фрагментированного общества разрушить рейтинг президента легче всего тому, кто такой же популярный как Зеленский, но при этом менее запачканный коррупционными и политическими скандалами, тот, кто сможет стать более адекватной объединяющей фигурой в обществе, тот, кому не надо тратить силы на узнаваемость.

Таких людей в принципе немного. Думаю, Владимир Кличко вполне способен забрать у Зеленского голоса некоторой части его электората, конечно, если бы младший брат решил идти в политику. У него своя репутация, позитивная часть бренда Кличко, Владимир свободен от обязательств, скандалов и негативных контактов Виталия, и он вполне может претендовать на статус самостоятельного лидера. Ему не сложно раскрутиться в СМИ.

Это прекрасно понимает Офис президента, который любые процессы жизни страны воспринимает только к контексте угрозы рейтингу Зеленского. Думаю, осознание угрозы Кличко и является одним из факторов, который будет обострять конфликты между Офисом президента и другими влиятельными структурами власти и общества, неподконтрольными Слугам, а значит, спрос на альтернативных лидеров будет только расти.

Противостояние с братьями Кличко не означает, что они сейчас имеют шансы выиграть выборы, но это еще один фронт против власти и еще одна угроза, что Зеленский эти выборы проиграет", - завершает Бутусов. 

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