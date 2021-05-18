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Ласкаво просимо до Трансильванії: вийшов трейлер анімаційної пригоди "Монстри на канікулах: Трансформанія"

  4   0 18.05.2021, 17:05 | Новости, Культура
Ласкаво просимо до Трансильванії: вийшов трейлер анімаційної пригоди "Монстри на канікулах: Трансформанія"

Улюблені монстри повертаються! Цього разу в готелі Трансильванія все йде шкереберть: загадковий пристрій Ван Хельсінґа виходить з ладу, тож Драк та його зграя перетворюються на людей...

А Джонні навпаки приймає подобу монстра! Героям доведеться об'єднати сили та відправитися у кругосвітню мандрівку, щоб повернути все назад, поки не пізно, пише UAINFO.org.

Режисер: Дерек Драймон (анімаційний серіал «КітПес», сценарист: «Губка Боб Квадратні Штани»), Дженніфер Клуска («DC дiвчата-супергерої»).

Старт в Україні: 22.07.2021

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