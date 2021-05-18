Ласкаво просимо до Трансильванії: вийшов трейлер анімаційної пригоди "Монстри на канікулах: Трансформанія"

Улюблені монстри повертаються! Цього разу в готелі Трансильванія все йде шкереберть: загадковий пристрій Ван Хельсінґа виходить з ладу, тож Драк та його зграя перетворюються на людей...

А Джонні навпаки приймає подобу монстра! Героям доведеться об'єднати сили та відправитися у кругосвітню мандрівку, щоб повернути все назад, поки не пізно, пише UAINFO.org.

Режисер: Дерек Драймон (анімаційний серіал «КітПес», сценарист: «Губка Боб Квадратні Штани»), Дженніфер Клуска («DC дiвчата-супергерої»).

Старт в Україні: 22.07.2021