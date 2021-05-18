Россия продолжает вербовку европейских политиков

Не так давно я опубликовал серию материалов посвященных инфильтрации Россией в европейские страны, как своих агентов, так и вербовке внутри европейских структур не просто одиночных агентов влияния, а целых организаций, в большинстве своём - политических партий. В первую очередь с целью лоббирования интересов Кремля в странах ЕС.

И вот, что называется не прошло и полгода, а очередной эпизод такой вербовки всплыл на поверхность, пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко, информирует UAINFO.org.

Так, стало известно, что гражданин Российской Федерации Вадим Беликов вербовал членов голландской партии "Splinter" для отстаивания интересов Москвы в этой стране. На это дело был выделен бюджет в размере 250 тыс евро. А интересы у Москвы в Нидерландах более чем просто стратегические, с учётом, например, хотя бы дела по катастрофе рейса МН-17 в которой главным виновником является именно РФ.

Прекрасно известно, что Россия в странах ЕС регулярно проводит кампании по вербовке политических деятелей и партий, выражающих евро скептические взгляды либо крайне радикальные. Но данное расследование станет первым случаем доказанной попытки Кремля повлиять на политику Нидерландов, которых до того было множество.

Например, именно Нидерланды создали наибольшую проблему для Украины по ратификации ассоциации с ЕС, посредством проведения в этой стране референдума относительно согласия граждан страны с подобного рода ассоциацией. Причём лоббировали референдума евро-скептически настроенные организации, отличающиеся так же стабильным пророссийским ориентиром. Речь идёт о таких организациях как «Комитет граждан ЕС», аналитический центр «Форум для демократии», «Новая коммунистическая партия Нидерландов», Соцпартия Нидерландов, а также «Партия Свободы», чей лидер Герт Вилдерс был одним из основных инициаторов референдума.

Стоит отметить, что «Партия Свободы», что не удивительно, а является союзником французской праворадикальной партии «Национальное объединение», а на тот момент - «Национальный фронт», Марин Ле Пен, открыто финансируемой Российской Федерацией. Эти партии являются членами фракции «Европа наций и свобод» в Европарламенте, которая объединяет евроскептиков, противников миграционной политики ЕС, но сторонников политики Владимира Путина.

А 4 октября 2018 года власти Нидерландов объявили о разоблачении агентов ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ) которые проводили разведывательную операцию в Гааге, целью которой был взлом компьютерные сети Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), проводившей на тот момент расследование относительно применения химического оружия при покушении на Скрипалей.

Фактически, Нидерланды на сегодняшний день представляют собой не менее важный плацдарм для проникновения и осуществления влияния среди всех стран ЕС, нежели Германия или Франция, Италия или любая другая страна. И европейскому сообществу давно пора открыть глаза на то, что пока у Москвы есть ресурсы, в первую очередь

финансовые, на осуществление таких кампаний по инфильтрации и вербовке, она будет продолжать их осуществлять.

Александр КОВАЛЕНКО, военно-политический обозреватель