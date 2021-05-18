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Космическая программа ОАЭ. Чему может поучиться Украина

  8   0 18.05.2021, 13:02 | Новости, Общество
Космическая программа ОАЭ. Чему может поучиться Украина

Пока Украина придумывает, как бы не забыть о космосе, нас обходят на повороте Объединенные Арабские Эмираты, пишет в Facebook Анатолий Амелин, информирует UAINFO.org.

Для меня было открытием:

1. ОАЭ планирует колонизацию Марса.

2. ОАЭ уже реализует лунную миссию Эмирейтс-2024.

В 2014 году было создано Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов (без наличия какой-либо базовой экспертизы).

Стратегические цели агентства:

1. Создавать и направлять национальный космический сектор мирового уровня, поддерживающий устойчивое развитие.

2. Содействовать научным исследованиям и инновациям для поддержки прогресса в космической науке и технологиях.

3. Привлекать и продвигать молодых эмиратцев, чтобы они стали исследователями космоса и пионерами технологий.

4. Развивать и укреплять международное сотрудничество и партнерство для предоставления административных услуг с высокими стандартами качества и прозрачностью.

В том же 2014 году Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили, что отправят миссию на Марс к 50-летию страны в декабре 2021 года. 

В феврале 2021 года ОАЭ стали первой арабской страной, достигшей Марса, что совпало с годом 50-летия ОАЭ. Пролетев 306 миллионов миль за семимесячное путешествие к Красной планете, зонд Надежды теперь вращается вокруг планеты и будет передавать данные об атмосфере планеты обратно на Землю. А в 2117 году ОАЭ планирует построить на Марсе первое поселение.

Как вам цели, масштаб и скорость движения? Небольшое государство Персидского залива надеется, что проект Mars может ускорить его трансформацию в экономику знаний - путем поощрения исследований, программ получения степени в области фундаментальных наук и воодушевления молодежи в арабских странах.

Как и крупные портовые и дорожные предприятия до этого, миссия на Марс - это мегапроект, призванный вызвать «большой сдвиг в мировоззрении». На момент принятия решения в ОАЭ не было космического агентства и ученых-планетологов, и они только недавно запустила свой первый спутник.

Арабы быстро сформировали команду инженеров, средний возраст которой составлял 27 лет.

Основные цели Национальной космической программы (на Марсе):

1. Наблюдение за реализацией первого научного города на Красной планете в рамках программы Марс-2117. В городе также будет музей и лаборатории для проведения экспериментов в невесомости.

2. Он также будет включать проект Жизнь на Марсе, который представляет собой инициативу по проектированию и печати лучших зданий, подходящих для Красной планеты, с использованием технологии 3D-печати.

3. Запуск программы Arab Space Discovery Program, которая направлена на передачу знаний и опыта в области космических наук в сотрудничестве с арабскими университетами и учреждениями, чтобы извлечь выгоду из блестящих арабских умов и разработать общие научные планы по открытию космоса.

4. Запуск комплекса по производству спутников в ОАЭ для поддержки миссии ОАЭ по достижению Марса в 2021 году и строительству своего первого поселения на Красной планете к 2117 году.

В рамках Лунной миссии Эмирейтс-2024 ОАЭ намерены разработать луноход в ОАЭ и отправить его на Луну к 2024 году.

Целью миссии является изучение различных аспектов, таких как термические свойства лунной поверхности, а также формирование и компоненты лунного грунта.

Он включает в себя проведение серии измерений и испытаний, которые расширят понимание человеком лунной плазмы, фотоэлектронов и частиц пыли, расположенных над освещенной частью лунной поверхности. 

Проект направлен на то, чтобы открыть путь к открытиям, которые могут способствовать развитию науки и специализированных высокоточных технологий в космической сфере.

На данный момент космическое агентство получило около $5,2 миллиарда государственной, частной и получастной поддержки. По сравнению с НАСА, годовой бюджет которого составляет примерно $19 миллиардов долларов.Объем украинской программы всего $500 млн (в 10 раз меньше чем в ОАЭ, при том, что экономика меньше всего в три раза). Да, вопрос импорта мозгов для этого проекта тоже никто не отменял. В общем, есть над чем задуматься. 

Анатолий АМЕЛИН

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