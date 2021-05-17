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The Sun: У родички Єлизавети ІІ виявили тромбоз після щеплення AstraZeneca

  23   0 17.05.2021, 14:02 | Новости, Мир
The Sun: У родички Єлизавети ІІ виявили тромбоз після щеплення AstraZeneca

У дружини двоюрідного брата королеви Великобританії Єлизавети II принцеси Кентської Марії Христини фон Рейбніц виявили тромбоз після щеплення вакциною від коронавірусу AstraZeneca. Наразі вона вже майже місяць лікується вдома.

Як повідомило The Sun джерело, близьке до королівської персони, стан її здоров'я викликав стурбованість після того, як на початку року принцеса отримала обидва щеплення вакциною AstraZeneca.

76-річна жінка відчула нездужання і звернулася по медичну допомогу. "Це був тривожний час для оточуючих. Тим, хто був поруч із нею, було важко бачити її страждання", - відзначило джерело.

Представник принцеси відмовився коментувати відомості про стан її здоров'я.

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