Министры – на выход. Ключевой вопрос: на кого заменят уходящих и станет ли лучше? – Кирилл Сазонов

"Итак, в ближайшее время нас ждет замена двух, а вероятнее всего даже трех министров. Главы Минифраструктуры и Минэкономразвития Владислав Криклий и Игорь Петрашко самостоятельно написали заявления на увольнение. Представление на отставку главы МОЗ Виктора Степанова подает в Верховную Раду премьер-министр Денис Шмыгаль. Я так понимаю, что Криклий с Петрашко тоже внезапно не осознали, что занимаются не тем, о чем мечтали. Предложение «писать по собственному» получили три министра, просто двое согласились, а третий пожелал премьеру счастливого пути и указал направление. Обе позиции имеют право на существование и заслуживают уважения. Ключевой вопрос - на кого заменят уходящих и станет ли лучше?", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Кирилл Сазонов, информирует UAINFO.org.

"С Мининфраструктуры картина достаточно простая. Министр Криклий был не самым плохим на своем месте, но и ничем выдающимся в плане серьезных реформ отрасли не запомнился. «Укрзализныця» демонстрирует убытки по итогам года, но там больше вины независимого Набсовета с почетным железнодорожником Лещенко, чем министерства. Потому что по новым корпоративным правилам министерство на эти «независимые госпредприятия» практически не влияет.

Место Криклия вероятнее всего займет действующий глава Укравтодора Александр Кубраков. Что вполне логично. С амбициозным проектом «Велике будівництво» он справляется прекрасно. Ремонт дорог и мостов, амбулаторий и школ - все по графику и даже с опережением. Несмотря на чудовищное сопротивление, интриги отодвинутых от корыта подрядчиков и нагромождения лжи со стороны критиков. У Кубракова все шансы стать хорошим министром. Вопрос - кто пойдет на освободившуюся должность в Укравтодоре, значение которого не снизилось?

С отставкой министра экономики картина противоположная. То, что Игоря Петаршко давно пора снимать - очевидно всем. Он никак себя не проявил на посту министра. Были прекрасные заявления на старте, очень здравые рассуждения про развитие промышленного производства, локализацию, но... от слов к делу перехода так и не произошло. И даже экономический кризис, вызванный пандемией, так и не заставил Минэкономики включиться в процессы со своими инициативами. Общая картина в экономике Украины далеко не радужная, про профильное министерство давно никто не слышал, как будто его не существует. Зачем нам министр, которого как будто не существует вместе с целой командой чиновников? Тут отставка логична.

Однако «замена в команде» Минэкономики тоже выглядит не слишком логично. В настоящий момент в Раде обсуждают кандидатуру главы ДФС Алексея Любченко. Простите, а что позволяет нам рассчитывать на успешную работу «главного по налогам» в Минэконоразвития? Не говоря уже про то, что фактически это переход на другую сторону баррикад. Про работу налоговой и таможни можно судить по результатам годовой работы ТСК Верховной Рады, результаты которой они обнародовали в конце апреля. Год назад по заявлениям дважды министра финансов Украины Игоря Уманского о крутках на таможне и налоговых аферах ТСК начала проверку. Что вполне логично - Уманский говорил про потери бюджета в 5 млрд. гривен в месяц. Проверка завершена, представители всех депутатских фракций подтвердили потери минимум в 2,5 млрд. в месяц. Можно ли считать этот опыт работы успешным и достаточным, для перехода в кресло министра? Простите, тут не складывается.

По Минздраву картина самая интригующая. Премьер вносит представление на отставку министра Степанова, в качестве преемника называют заместителя министра главного санврача Украины Ляшко. А голоса за него есть? В этом и заключается вся замечательная история с отставкой Степанова, которого три разные профильные группировки хотят уволить уже минимум полгода. Голоса за отставку есть с запасом. Но согласия по преемнику у трех центров влияния нет. То есть нет и 226 голосов за нового министра. Ляшко договорился со всеми? Это невозможно в принципе. Там слишком разные спонсоры и финансовые интересы противоречат друг другу. Так что вопрос остается открытым. И увольнение Степанова может превратиться в формальный перевод его в статус исполняющего обязанности. Что по новому закону означает те же полномочия...", - подытоживает Сазонов.