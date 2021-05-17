Андре Тан объявил о разводе после девяти лет брака

Известный украинский дизайнер Андре Тан сообщил, что развелся с женой Алиной Харечко после девяти лет брака.

Об этом дизайнер рассказал в программе "Светская жизнь", информирует UAINFO.org.

Модельер, который уже почти год не живет со своей женой, отметил, что причиной их с Алиной развода стали ее дизайнерские амбиции.

"Мы девять лет были вместе. Я очень уважаю свою бывшую жену Алину, потому что она мне родила дочь Софию. Мы начинали с дружбы и закончили дружбой. Начались ссоры, потому что она запустила свою линию одежды Home Wings и я начал ей рекомендовать, что и как лучше сделать. Она сказала, что хочет сам делать свои ошибки. И именно на фоне работы возникало очень много ссор ", - рассказал Тан.

ТСН